Estas son todas as farmacias da provincia participantes no cribado Covid-19

Cartel nas farmacias que participan no cribado covid-19 © COF

O Colexio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra xa ten unha primeira listaxe de farmacias de toda a provincia que colaborarán a partir deste luns co Servizo Galego de Saúde (Sergas) na realización de cribados a través da recollida de mostras de saliva para a súa análise mediante PCR co obxectivo de aumentar a capacidade diagnóstica e así detectar casos asintomáticos. (VER LISTADO)

A presidenta do Colexio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra, Alba Soutelo, precisou que é unha primeira listaxe provisional xa que pódense ir sumando novos despachos de farmacia para participar neste sistema pioneiro.

Este innovador proxecto arrinca na provincia de Pontevedra, pero o conselleiro de Sanidade xa adiantou que espera que se poida levar a cabo no resto das provincias coa colaboración dos restantes colexios provinciais de farmacéuticos, aos que trasladou a vontade de que se somen á iniciativa.

A recollida de mostras en farmacias iniciarase pola poboación de entre 40 e 65 anos da provincia, aínda que os colectivos poderán ir cambiando en función dos obxectivos das autoridades sanitarias.

Neste cribado non pode participar toda a poboación. Así, entre outros requisitos, a persoa participante neste cribado non pode dar positivo no últimos tres meses, atoparse illado por ser contacto estreito con contaxiado ou facerse unha PCR nos último 15 días.