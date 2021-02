Sanidade comunica a morte de catro homes por covid en Montecelo, un deles de só 31 anos

Catro homes falecían durante as últimas 48 horas infectados por covid-19, segundo notifica a Consellería de Sanidade. Entre eles atópase un mozo de tan só 31 anos, que perdía a vida este venres no Hospital Montecelo, como consecuencia da enfermidade. Segundo o Servizo Galego de Saúde contaba con enfermidades previas no seu historial. Tamén nesta xornada falecía un home de 78 anos no mesmo centro.

Durante o xoves morrían outros dous homes, de 73 e 85 anos, no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra ( CHUP), que se suman ás outras dúas vítimas confirmadas no balance anterior, dúas mulleres de 77 e 84 anos.

Con estas catro novas mortes, o número de persoas falecidas como consecuencia do coronavirus na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés ascende a 128 pacientes.

24 FALECEMENTOS NO CONXUNTO DE GALICIA

Outras 20 mortes por covid-19 foron notificadas este venres por parte das autoridades sanitarias. Algunha delas rexistrábase con máis de dúas semanas de antelación para ata este venres non foi confirmada por Saúde Pública, é o caso dunha muller de 94 anos, que perdía a vida no Hospital Povisa de Vigo o 15 de xaneiro.

Ademais dos dous casos en Pontevedra, tamén falecían este xoves 4 unha muller de 89 anos e un home de 97 no Hospital de Ourense (CHUO); outras sete persoas na área sanitaria da Coruña; un home de 84, outro de 94 e un de 68, ademais de dúas mulleres, de 80 e 91 anos, no Complexo Hospitalario (CHUAC) mentres que un home de 94 e outro de 84 morrían no Hospital Modelo-Belén e a Residencia A Milagrosa. Tamén falecía unha muller de 95 anos, na Residencia San Simón en Teo (Santiago de Compostela), un home de 83 no Complexo Hospitalario de Santiago (CHUS) e unha muller de 64, na Residencia DomusVI Laraxe en Cabanas.

Este venres, polo momento, a Consellería de Sanidade notifica nove mortes por covid. Ás dúas de Montecelo, hai que engadir outras dúas, trátase de mulleres de 88 e 90 anos no CHUS de Santiago; unha muller de 85 e un home de 80 no CHUAC; un home de 80 no Complexo Hospitalario de Ferrol; unha muller de 71 anos, na Residencia Pai Menni de Betanzos e un home de 90, no CHUO, procedente da Residencia Quercus de Leiro, en Ourense.

Todas as vítimas notificadas este venres polo Servizo Galego de Saúde ofrecían outras patoloxías previas á infección por covid. Con estas novas 24 vítimas, a cifra de persoas falecidas en Galicia é de 1934 pacientes, desde que se informa sobre os decesos provocados pola pandemia.