Baixada de casos confirmados por PCR nas últimas horas: 48 positivos en 660 probas realizadas na área sanitaria

Nas últimas 660 probas PCR realizadas na área sanitaria de Pontevedra - O Salnés detectouse un notable descenso de novos casos positivos respecto a os días anteriores. Se 24 horas antes, a cifra era de 70 novos positivos en 691 probas, este mércores, segundo os datos achegados pola Consellería de Sanidade, o número de novos casos queda en 48.

En todo caso, nos hospitais da área permanecen 64 persoas ingresadas: 50 no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHUP), 3 no Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez e 5 no Hospital do Salnés. A estes casos hai que sumar os 6 pacientes covid que continúan na Unidade de Coidados Críticos do Hospital Montecelo.

Nas vivendas particulares recuperándose da enfermidade atópanse 1.154 casos covid. En total, a área sanitaria recolle unha cifra de 1.218 casos activos.

Nas últimas horas non se rexistraron falecementos pola enfermidade en Pontevedra e O Salnés, polo que a cifra de persoas que perderon a vida nesta área desde o inicio da pandemia mantense en 50. Desde a posta en marcha do plan de continxencia curáronse 3.917 pacientes.

DATOS EN GALICIA

En Galicia atópanse 8.638 persoas con infección activa, 521 confirmadas durante as últimas 24 horas a través de probas PCR.

434 destes pacientes atópanse hospitalizados en plantas de centros sanitarios da comunidade, un número ao que hai que sumar 97 enfermos que se atopan na UCI.

Ata este mércores 25 de novembro, Galicia conta con 1.170 falecidos por coronavirus desde o inicio da pandemia.