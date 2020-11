A área sanitaria de Pontevedra - O Salnés mantén unha media de 70 novos positivos diarios nos últimos días

Tubos coas mostras para facer a proba PCR © Universidade de Vigo

A área sanitaria de Pontevedra - O Salnés ofrece o dato de 70 novos casos positivos tras as 691 probas PCR realizadas durante as últimas 24 horas. Trátase dunha cifra similar á dos días previos onde se contabilizaron 78, 51, 87 e 83 persoas contaxiadas pola covid-19. Os 70 novos casos desta xornada supoñen o número máis elevado durante este martes dentro de todas as áreas sanitarias de Galicia

Nesta área tamén se incrementa o número de pacientes ingresados nas últimas 24 horas por culpa do coronavirus. Un total de 65 pacientes atópanse nos hospitais repartidos da seguinte forma: 51 en planta do Hospital Montecelo do Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (CHUP); 3 no Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez e 5 no Hospital do Salnés, ademais de 6 ingresados covid na Unidade de Coidados Críticos do Hospital Montecelo, dous máis que na xornada de onte.

Nos seus domicilios atópanse 1.170 persoas pasando a enfermidade e en total hai 1.235 casos activos na área sanitaria. A cifra de falecidos xa chegou á cifra de 50 pacientes, tras as mortes de dúas mulleres, de 88 e 94 anos, durante as últimas horas na residencia DomusVi de Ribadumia. Ambas, segundo os datos ofrecidos polo SERGAS, contaban con patoloxías previas.

No conxunto de Galicia tamén ascenden o número de casos activos durante as últimas horas pasando de 49.487 infectados a 49.832 con 8.617 pacientes con infección activa. Baixan na comunidade o número de hospitalizados (456) e de pacientes en Coidados Intensivos (96).