58 novos casos positivos na área sanitaria de Pontevedra - O Salnés

Nas últimas 24 horas detectáronse 58 novos casos positivos covid-19 na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés nas 891 probas realizadas durante este período temporal. Increméntase respecto a os datos do mércores, que eran de 48 positivos pero tamén en menos probas PCR, 660.

Nos hospitais de Pontevedra mantéñense hospitalizados en planta 53 pacientes covid: 46 no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, dous no Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez e 5 no Hospital do Salnés; ademais de 7 pacientes covid na unidade de Coidados Críticos do Hospital Montecelo.

Permanecen 1.154 casos covid evolucionando no domicilio. En total hai 1.214 persoas activas este xoves 26 na área sanitaria, catro casos menos que na xornada anterior.

Desde o inicio do plan de continxencia, segundo os datos ofrecidos pola Consellería de Sanidade, curáronse 3.987 pacientes de coronavirus, 61 máis que no día de onte, nos hospitais de Pontevedra e faleceron como consecuencia do virus 50 persoas na área sanitaria.

GALICIA

Nos datos xerais de Galicia, durante as últimas 24 horas detectáronse 415 novos casos positivos confirmados por PCR. Atópanse 465 persoas hospitalizadas como consecuencia da enfermidade, cifra á que hai que sumar 92 persoas na UCI.

Na comunidade autónoma, segundo os datos ofrecidos polo SERGAS, faleceron desde o inicio da pandemia 1.173 persoas por culpa desta enfermidade.