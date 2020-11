Que poderei facer e que terei prohibido desde o venres polas novas restricións da covid-19?

Esa é a pregunta que, nestes momentos, se fan miles de persoas en Galicia. En que me afectarán as novas restricións pola covid-19? Que poderei facer a partir do venres? Neste artigo pretendemos resolver algunhas destas dúbidas, aínda que para moitas delas haberá que esperar a que o Diario Oficial de Galicia concrete as medidas en próximas horas.

A principal cuestión afecta á mobilidade. O aumento da incidencia da pandemia, especialmente nas áreas urbanas galegas, levou á Xunta de Galicia a manter o peche perimetral das grandes cidades. A elas sumaranse os municipios da súa contorna.

No caso de Pontevedra, o peche perimetral non será entre concellos. Case toda a comarca -coa excepción da Lama- formará unha única zona a efectos de mobilidade.

É dicir, haberá liberdade de tránsito entre Pontevedra, Poio, Marín, Vilaboa, Ponte Caldelas, Cerdedo-Cotobade, Barro, Campo Lameiro e Soutomaior. Os cidadáns que residan nun deles poderán entrar e saír do resto sen limitacións.

O perímetro que forman estes nove concellos será o límite que non poderán atravesar aqueles que procedan doutros municipios, salvo que existan causas xustificadas como motivos laborais ou administrativos, educativos, coidado de dependentes ou por cuestións sanitarias.

Ademais, unha mesma área conxunta -cos mesmos condicionantes de Pontevedra- formarán os municipios de Vilagarcía de Arousa, Vilanova de Arousa e Cambados, mentres que as restricións tamén estarán vixentes no Grove, pero no seu caso confinado en solitario.

En todos estes concellos, estarán prohibidas as reunións sociais excepto entre persoas conviventes e decrétase o peche de todos os establecementos de hostalería, salvo para ofrecer servizo a domicilio ou para recoller no local os pedidos que fagan os clientes.

O comercio poderá seguir aberto pero con limitacións de aforo ao 50%, do mesmo xeito que cinemas, teatros e auditorios, que terán menos público -30 persoas en interior e 75 ao aire libre-. A práctica deportiva, pola súa banda, só poderá realizarse de maneira individual.

A Xunta restrinxe ademais todo o transporte público -salvo o escolar- ao 50% e manterá o toque de queda nocturno, fixado entre as once da noite e as seis da mañá.

Todas estas restricións, segundo asegurou o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, non afectarán a actividades cotiás como ir traballar, acudir ao colexio, atender aos coidados necesarios en menores, maiores ou dependentes e aos movementos sanitarios.

En todos estes casos os movementos estarán totalmente permitidos, aínda que sexan entre municipios que teñan unha situación epidemiolóxica diferente e, por tanto, nun haxa restricións e noutro non.

As novas restricións, a falta dunha maior concreción a través do Diario Oficial de Galicia, entrarán en vigor o vindeiro venres ás tres da tarde e estarán vixentes, polo menos, durante un mes. Por tanto, ata principios de decembro.