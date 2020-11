Galicia mantén o peche perimetral das súas cidades e as reunións só de convivintes

Tras catro horas e media de reunión, o comité clínico que avalía a incidencia da pandemia da covid-19 acordou manter o peche perimetral de todas as súas grandes cidades, entre elas Pontevedra, medida decretada o pasado venres.

Nelas, as reunións sociais, tanto en espazos públicos como privados, seguirán limitadas a persoas conviventes, segundo confirmaron as autoridades sanitarias.

Nun conciso comunicado, Sanidade asegura que os expertos seguirán adoptando novas decisións para tratar de frear os contaxios en Galicia nos próximos días.

O certo é que, a pesar de que cada vez son máis as voces que piden aumentar as restricións, non hai cambio algún na situación na que se atopa a comunidade.

A pesar de que a Xunta comunicara que as últimas restricións estarían en vigor ata este martes, o Diario Oficial de Galicia xa fixaba un prazo dunha semana, período que vence aínda o vindeiro venres.

É dicir, o comité clínico debería volver reunirse o venres, día que caduca a medida, para ampliala ou avaliar a posibilidade de adoptar novas restricións.

Así, os municipios de Pontevedra, Marín e Poio, que foron confinados perimetralmente hai cinco días, seguirán tendo libre movemento entre eles, pero non se poderá entrar nin saír deles sen causas xustificadas. Entre elas, traballar, ir a clase, acudir a un hospital, coidar a persoas, realizar trámites urxentes ou regresar ao lugar de residencia habitual,

As reunións entre persoas que non viven baixo o mesmo teito só estarán autorizadas por motivos laborais ou por asistencia a maiores, menores e dependentes, entre outras razóns.

No resto dos municipios galegos onde non existen restricións específicas, manterase a limitación de reunións sociais a un máximo de cinco persoas.

Ademais, por agora e polo menos ata o 9 de novembro, seguirá vixente en Galicia o toque de queda decretado entre as once da noite e as seis da mañá.