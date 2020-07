O rexistro e o padrón municipal regresarán a Michelena 30 a mediados de agosto

Os traballos para acondicionar a primeira planta do edificio municipal de Michelena 30 avanzan a bo ritmo e, segundo as previsións do Concello, os servizos de rexistro e do padrón, que desde hai semanas operan na Casa da Luz, poderán regresar a mediados de agosto.

Neste espazo se habilitarán dous accesos diferenciados, un acceso específico para estes dous servizos de rexistro e outro independente para o resto das dependencias do inmoble.

Ademais, os postos de traballo serán individuais para respectar as distancias e posibilitar a atención de máis persoas en condicións de seguridade e tamén se ampliará o espazo de espera e se mellorarán os fluxos de circulación na planta.

A esta actuación súmase a reforma da segunda planta, ocupada actualmente polo servizo de Intervención, que acaba de ser licitada por 256.450,18 euros.

Esta obra permitirá reestruturar os espazos deste andar e contar cunha sala de xuntanzas o suficientemente ampla para atender "futuras eventualidades", destaca o Concello.

Estes traballos terán un prazo de execución de dous meses e, ao tratarse dun procedemento de emerxencia, serán solicitadas tres ofertas.