O PP critica que se invista en reformar a sede provisional do Concello mentres se "deixa languidecer" a Casa Consistorial

Obras na sede do Concello na rúa Michelena © Mónica Patxot

O grupo municipal do PP de Pontevedra está en desacordo coas obras que se están realizando na sede do Concello na rúa Michelena, que non lle gustan "nin no fondo nin na forma". Critican que se fagan reformas nunhas instalacións que son "provisionais", froito dunha cesión da Xunta de Galicia, mentres se "deixa languidecer" o seu natural, a Casa Consistorial da praza de España.

O presidente do PP local, Rafa Domínguez, lembrou este venres nunha rolda de prensa que o Concello asinou un convenio coa Xunta de Galicia para o uso provisional das instalacións que en principio estaba previsto que fose por tres anos e non só "van moitos anos máis", senón que á hora de acometer estas obras desatenderon o contido do convenio asinado.

Segundo sostén o edil 'popular', ese convenio estipulaba que se debería pedir autorización á Administración autonómica para realizar reformas. Para as obras que se están realizando neste momento, segundo Rafa Domínguez, non se pediu autorización.

Ademais, o líder do PP manifesta que non entende que o Concello teña recursos suficientes para abordar estas obras nunhas instalacións provisionais e non para facer actuacións para manter en bo estado o edificio da Casa Consistorial, situado a 100 metros e que é "unha das referencias arquitectónicas de Pontevedra".

"Non podemos entender que se destinen recursos a oficinas teoricamente provisionais e déixese languidecer un edificio", insiste Domínguez, que considera que a escusa que se dá desde o Concello de que non se podería reformar a Casa Consistorial porque non reúne os requisitos de accesibilidade é "falsa".

Rafa Domínguez está convencido de que se se convoca un concurso público seguro que o Concello recibe decenas de propostas para reformar o edificio cumprindo os requisitos de accesibilidade, por iso é polo que sosteña que "non nos valen escusas baratas" e que a Casa Consistorial non se reforma porque "non hai vontade política de arranxala".

Ademais, critica que o Goberno local acabe de anunciar que van destinar 46.000 euros a crear un catálogo para protexer o patrimonio da cidade cando a Casa Consistorial está "nun estado lamentable".

Pola súa banda, aposta por utilizar recursos para arranxala e cuestiona que nos 21 anos que Miguel Anxo Fernández Lores leva como alcalde non presentou nin un proxecto sólido para unificar todas as instalacións municipais, condenando ao cidadán para percorrer varias sedes para facer os seus trámites administrativos.