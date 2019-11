RADIO.- Podcans: Poñémonos a practicar deporte co Agility

'Castaña' é unha cadela que busca adopción © Palleiros

O educador canino de Podcans, Diego Álvarez tráese a esta edición a Carlos Souto Tobío, presidente do Club Agility Lecocq- Mat' s de Pontevedra, (con sede no centro hípico de Campañó) e delegado para Galicia de Agility. Nos seus máis de doce anos de experiencia nesta práctica deportiva con cans, obtivo títulos nacionais e mundiais - quedando en dúas ocasións entre os dez primeiros postos - e desde hai unha década imparte esta práctica.

Ambos explican no programa en que consiste este deporte, que beneficios reporta aos cans en xeral e a cans con problemas conductuales en particular; que cans poden practicalo ou como se xestiona a tensión destes animais. Para aquelas persoas interesadas en probar a práctica ou apuntarse á mesma, tamén ofrecen a pertinente información sobre tarifas, horarios e lugar onde realizala.

O podcast de PontevedraViva Radio complétase coas recomendacións habituais sobre un libro ou vídeo relacionado cos cans e a frase alusiva do programa. Tampouco se esquece esta vez, do animal que busca adopción ou acollida. Trátase de 'Castaña', unha podenca, que socializa ben con persoas, outros cans e con gatos e de idade avanzada, aínda que non precisada. Atópase baixo a tutela de Palleiros de Pontevedra e pódese contactar no teléfono 657 023 831.