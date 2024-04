Excesivo castigo e paso atrás do Pontevedra de cara ao ascenso directo (0-2)

Pontevedra CF - Ourense CF © Cristina Saiz Partido de liga entre Pontevedra e Ourense CF en Pasarón © Cristina Saiz Partido de liga entre Pontevedra e Ourense CF en Pasarón © Cristina Saiz

O Pontevedra perdeu este domingo máis que tres puntos diante do Ourense CF e dá un paso atrás no seu obxectivo do ascenso directo. Os granates mereceron moito máis, pero dous erros garrafales en defensa nos momentos decisivos terminando por condenalo.

Saltaron os de Lérez ao terreo de xogo dispostos a conseguir a vitoria custe o que custe cunha presión asfixiante sobre un Ourense que estaba pechado atrás e esperaba o seu momento. Os nervios palpábanse no ambiente, a afección animaba e protestaba calquera posible xogada polémica e os xogadores granates cumprían sobre o verde levando o control da posesión e pelexando cada balón cando o perdían.

Con todo, as ocasións brillaban pola súa ausencia en ambas as porterías e só Charly, no minuto sete de xogo, lograba pisar área e xerar certo perigo. Chiqui recibiu na banda, encarou ao seu par e puxo o centro cara ao 21, que rematou moi frouxo e desviado.

Co paso dos minutos a tensión continuou en aumento, o que se traducía en presións agresivas, protestas e un ambiente caldeado froito do que había en xogo.

Parecía que o Pontevedra desesperaba por momentos. Yago Iglesias daba instrucións desde a banda pero os xogadores eran incapaces de transformalas en oportunidades claras e só Chiqui, na zona esquerda do campo, xeraba certa profundidade e poñía a proba a Marqueta por partida dobre. A primeira chegada no minuto 15 tras un roubo en campo propio, Dalisson enviou en longo ao 11, pero o seu disparo atallouno o gardameta sen problemas; e a segunda no 35 despois de recuperación de Yelko, que cedeu a Charly, este abriu ao carril esquerdo e o extremo disparou entre os tres paus.

Antes, Edu Sousa interviñera por primeira vez para deter un disparo moi afastado e sen apenas perigo de Hugo Sanz.

Xa se estaba alcanzando o tempo de descanso e os locais non cesaron no seu intento de atopar o gol, pero o último disparo de Dalisson antes de que finalizase a primeira metade foise por desviado por moi pouco.

Tras o paso polos vestiarios o guion non cambiou a pesar de que as revolucións baixaron en ambos os lados do campo. O Pontevedra seguiu ao seu e nunha clara declaración de intencións estivo a piques de adiantarse no marcador. Álex González abriu cara a Chiqui, este correu ata a liña de fondo, devolveulla ao bordo da área e o capitán sacou un disparo que se foi rozando o traveseiro.

Seguiron insistindo os granates, movendo o balón con velocidade de lado a lado e acumulando unha chegada tras outra na portería dun Ourense que estaba a ser impenetrable e non pisaba área local ata alcanzado o minuto 64.

Visto o visto, Yago Iglesias decidiu axitar o banco e ir a por o partido custase o que custase. Entrou Rufo no terreo de xogo en lugar de Bastos e Dalisson pasou a ocupar a banda dereita.

Foi precisamente o ariete madrileño o que tivo nas súas botas o 1-0. Samu enviou o balón ás costas da defensa e Rufo plantouse no man a man co porteiro visitante, pero fíxoselle de noite e Prado botóuselle encima para gañarlle a partida. Acto seguido, o Ourense iniciou o contragolpe que puido converterse no 0-1. Hugo Sanz centrou desde a esquerda, Edu Sousa despexou ao momento de penalti e Facundo recolleu o rexeite, xutou e o gardameta granate tirouse ben abaixo para despexar a córner.

E pouco tardou o Pontevedra en volver gozar doutra clara oportunidade por medio do seu capitán, pero Marqueta fixo unha maxistral parada que sentou de novo á inchada granate.

Parecía que tiñan os granates o encontro dominado e nunha xogada illada todo derrubouse. Gabri Palmás foise de Edu Sousa, pero se escoró demasiado e o balón acabou en córner. Nese saque de esquina, Andrada púxoa no segundo pau e Miguel Prado apareceu en segunda liña completamente só para enganchala de volea no interior da rede e deixar Pasarón completamente xeado.

E aínda por riba, tres minutos despois o encontro quedou sentenciado. O gardameta ourensán sacou en longo de porta, G Di Renzo peiteouna e a defensa granate comeulla, Facu Gallardo aproveitou o erro garrafal e a enchufó na portería de Edu Sousa.

Tentaron os granates reaccionar no tempo extra, pero o empuxe foi insuficiente a pesar de que foron superiores a maior parte do duelo.

Agora quedan dúas xornadas nas que todo pode pasar, pero o Pontevedra necesitará unha picada do Ourense para recuperar o liderado e, con iso, o ascenso directo a Primeira RFEF.

PONTEVEDRA CF (0): Edu Sousa, Bastos (Rufo, min. 68), Churre, Mario Gómez, Álex González, Borja Domínguez, Yelko, Chiqui (Guèye, min. 76), Dalisson, Garay e Charly (Samu Mayo, min. 76)

OURENSE CF (2): Marqueta, Fernando Andrada (Fariña, min. 90), Miguel Prado, Facundo Ballardo, Jerin, G Dei Renzo, Alberto Gil (Portela, min. 87), Álex Gil (Gabri Palmás, min. 61), Riki Mangana, Hugo Sanz (Manu Morgade, min. 90) e Alejandro Fidalgo.

Árbitro: Guillermo Cueto Amigo, auxiliado en bandas por Eduardo De Poña Díez e David García Presa. Amoestaron a Mario Gómez (34') e a Charly (54') no Pontevedra e a Andrada no Ourense Cf.

Goles: 0-1, min. 82, Miguel Prado. 0-2, min. 85, Facu Ballardo.

Incidencias: Partido da xornada xornada 32 de liga no Grupo I de Segunda RFEF disputado no Estadio Municipal de Pasarón ante 7772 espectadores.