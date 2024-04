Yago Iglesias, tras a derrota ante o Ourense CF: "Hai momentos clave nos que non estivemos á altura"

A derrota deste domingo fronte ao Ourense CF sentou como un xerro de auga fría tanto á afección como ao conxunto granate. "Estamos amolados", recoñeceu o técnico Yago Iglesias na rolda de prensa de despois do encontro. "Como adestrador doe máis porque anticipas o que pode pasar e así foi. Sabiamos que o Ourense ía vir a non perder, facer o partido longo e tentar levar os tres puntos" e así foi.

"Tes que estar en condicións para que todo sálgache como queiras. O Ourense no tramo final sacou rendemento do seu plan de partido. O primeiro gol cae como un xerro de auga fría e o segundo, ademais de como se dá, acábanos de matar", lamentou Iglesias.

Ante a pregunta dos cambios realizados, o adestrador explicou que "o partido nos pedía velocidade por fóra na banda dereita. Na esquerda si que estivemos ben con Chiqui, pero no último pase e na finalización non estivemos acertados".

A derrota doe aínda máis, se cabe, porque era a partido clave para non ter que xogar a fase de ascenso e, aínda que aínda quedan dúas xornadas por diante, "o Ourense é difícil que falle". Este era el partido clave para acabar as dúas últimas xornadas con certa vantaxe e o equipo ten a sensación de que se nos escapou unha boa oportunidade para non xogar o play-off. Imos pelexar para chegar ao partido do Villalbés con opcións de quedar primeiros, é moi complicado e, de non ser así, necesitaremos á xente".

Dixo tamén que quizá a sensación agora mesmo sexa de que "a tempada é unha merda", pero Iglesias considera que "está a ser excelente", a única pega é que o equipo ourensán "competiunos de ti a ti toda a tempada".

Pero o fútbol é o que ten. O Pontevedra traballou durante toda a semana "para conseguir os tres puntos, non había por que temer nin ter dúbidas, pero ao final evidentemente nos 90 minutos que dura o partido hai momentos clave nos que non estivemos á altura, pero de meter algunha estariamos a falar doutro resultado", indicou.

Tamén admitiu que o seu equipo non foi capaz de sacar os tres puntos contra equipos que fixeron un plan de partido como o do Ourense a pesar de ser algo que "previamos". Os equipos que xogan contra o Pontevedra "están a expor os partidos así, pero non somos capaces de que non nos fagan iso. Non é que non o adestremos" por iso "quédome coa sensación de que ao rival o seu plan sáelle que dá xenio e nós non estivemos acertados".

Ante unha situación tan complexa como esta, Yago di que "hai que limpar cabezas. É unha semana complicada para todos, pero desde mañá empezaremos a traballar e, aínda que non nolo habiamos plantedo, había esa posibilidade. Imos tentar acabar con boas sensacións, sobre todo contra o Villalbés". Espera que "Pasarón sexa un fortín" e que no play-off volva ser así. A intención é "ter ese partido de volta sempre en casa para que outra vez Pasarón estea como estivo hoxe e a afección teña o premio".