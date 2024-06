Arzu, adestrador do Betis Deportivo: "Viñemos gañar, fomos valentes e estivemos moi ben na presión"

"O nivel dos equipos era moi parello e podíase decantar por calquera lado". Así comezou a rolda de prensa do técnico do Betis Deportivo, Arzu, tras o ascenso do seu equipo a Primeira RFEF.

"Axustamos ben en relación á ida. Viñemos a gañar, fomos valentes e estivemos moi ben na presión. Incomodámolos aproveitando a velocidade e é aí onde lles fixemos bastante dano", recoñeceu o adestrador verdibranco, quen asegurou que o labor do Betis neste play-off "ten moito mérito" despois de quedar quinto do seu grupo na liga regular.

Explicou que o seu equipo leu ben o posicionamento do Pontevedra e contragolpeou "moi ben. Axustamos ben non caer en fóra de xogo excesivas veces e os mozos interpretárono", explicou.

Dixo tamén que os seus xogadores afrontaron o asedio de centros na recta final do encontro "cunha madurez moi grande" e cre que "se nos empatasen na última acción, sufririamos na prórroga".