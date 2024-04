Da unión bancada-equipo á tensión en só sete días

Só sete días separan dúas imaxes. A primeira a dunha afección entregada e unida co seu equipo na bancada do Vero Boquete de Santiago de Compostela pese ao empate do seu equipo, e a segunda a de parte dos seguidores discutindo con algúns futbolistas granates ao termo do encontro ante o Ourense no Estadio Municipal de Pasarón.

Foi unha derrota moi dolorosa, que condena aos de Yago Iglesias salvo milagre a pelexar polo ascenso vía play-off cando tiña o primeiro posto a tiro, sobre todo polo espectacular aspecto que presentaba Pasarón, o das grandes citas, con 7.772 espectadores nas bancadas.

"Estamos fodidos, o equipo era consciente do que se xogaba. O que máis nos doe é que había 7.000 persoas que non deixaban de animar. Non poder darlles a vitoria e levarnos ese pau tanto para eles como para nós é o que máis te frustra", recoñecía tras o choque en sala de prensa o capitán granate, Álex González.

El foi un dos futbolistas que se achegou á bancada ao termo do choque para tentar calmar os ánimos, vivíndose momentos de tensión con reproches entre seguidores situados en Fondo Norte e algúns dos xogadores que supoñen unha fractura moito máis profunda que os puntos en xogo. A imaxe foi captada polas cámaras da Televisión de Galicia.

Preocupante situación sobre todo polo que agora vén, e é que o Pontevedra debe afrontar aínda dúas xornadas de liga con mínimas opcións de loitar o liderado pero coa obrigación de tentalo.

Dúas semanas para limar asperezas e volver unirse, porque de non logralo será momento dun play-off sempre duro e complicado, e no que o Estadio Municipal de Pasarón está chamado de novo a ser importante e mesmo decisivo. O ascenso do equipo depende diso.