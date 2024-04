BDra Gráfica celebrarase a finais de xuño nas rúas da cidade coa presenza de figuras internacionais do cómic

Kiko da Silva co cartel que Miguelanxo Prado elaborou para a segunda edición de BDra Gráfica © Mónica Patxot Miguelanxo Prado no Museo de Pontevedra © Mónica Patxot - Arquivo A debuxante Bea Lema © Astiberri

As rúas de Pontevedra converteranse no escenario da segunda edición de BDra Gráfica, o evento que promove o Concello e O Garaxe Hermético para fomentar a lectura de banda deseñada (BD) na cidade.

Demetrio Gómez, concelleiro de Cultura, presentaba este evento indicando que se "Pontevedra é unha potencia en BD en gran medida por Kiko da Silva e polo traballo do Garaxe Hermético", manifestou no acto en que estaba acompañado polo ilustrador e polo director da escola pontevedresa.

Nesta ocasión, a actividade principal desenvolverase entre o 27 e o 30 de xuño na praza da Ferrería coa instalación dunha carpa na que se desenvolverá o salón do cómic con presenza de creativos de primeiro nivel, "que vai converter Pontevedra en capital galega dá BD", explicaba o concelleiro.

O cartel desta edición foi elaborado por Miguelanxo Prado, o autor coruñés que tamén será homenaxeado e o público poderá ver traballos orixinais do referente do cómic en Galicia. "É unha das persoas que máis fixo pola BD galega", expuxo Da Silva lembrando que foi o creador do Xabarín da CRTVG, promotor do salón do cómic 'Viñetas do Atlántico', gañador de múltiples premios como o Eisner, o Gran Premio do Salón do Cómic de Barcelona; ou o Premio Nacional do Cómic, entre outros.

Kiko da Silva lembrou tamén que Prado traballou para a serie de animación 'Men in Black', producida por Steven Spielberg, e que a pesar das ofertas que tivo para irse a Estados Unidos, o autor coruñés preferiu permanecer en Galicia. Agora publica 'Presas fáciles-Voitres', un thriller publicado por Retranca en lingua galega no que trata o tema da pederastia.

Durante BDra Gráfica, o Museo da Fundación Manuel Moldes ofrecerá unha mostra con obras orixinais de Miguelanxo Prado.

Como convidados a este festival tamén asistirán Bartolomeu Seguí, que adaptou 'Malaherba', novela de Manuel Jabois, ao cómic e autor de obras como 'Boomers' ou traballos sobre novelas interpretadas por Carvalho, de Manuel Vázquez Montalbán.

Tamén asistirán Bea Lema, autora gañadora do premio Angulema, que presentará unha novela gráfica elaborada con bordados; e Carlos Portela e Keko presentarán en Pontevedra a súa obra 'Contrition', traballo que é firme candidato a obter o Premio Nacional.

Kiko da Silva apuntaba a que tamén se inclúen dúas xornadas profesionais, nas que é precisa unha inscrición previa, que se desenvolverán no Teatro Principal nas que se abordarán os problemas derivados da Intelixencia Artificial e os dereitos de autor: "a problemática que máis preocupa ao sector. E en menos dun ano estaremos todos os sectores preocupados", apuntaba o debuxante indicando que tamén levará a cabo unha clase teórica e práctica de Fisioterapia para creadores de banda deseñada para analizar as posturas, control de estrés e coidado das costas durante o tempo de traballo.

O director de O Garaxe Hermético avanzou que tamén está prevista a presenza dunha figura internacional que aínda non foi desvelada e que, ademais, haberá mostras de traballos gráficos en distintos puntos da cidade durante o transcurso do evento.

PRESENTACIÓN DE 'CANDO SOPRA O VENTO'

Da Silva tamén anunciou que o 23 de maio como preámbulo realizarase un acto especial no Teatro Principal de Pontevedra para presentar a versión en galego de 'Cando sopra o vento', de Raymond Briggs, obra referencial publicada por Retranca.

O Cineclub Pontevedra proxectará o filme baseado na novela gráfica ás 20.00 horas con subtitulos en galego e, a continuación, desenvolverase un faladoiro co propio Miguelanxo Prado e con Alejandro Tovar.