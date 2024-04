A Top-10 Ostapenko acaba coa aventura de Jéssica Bouzas no WTA 1.000 de Madrid

A aventura de Jéssica Bouzas no WTA 1.000 de Madrid, na súa primeira participación nun cadro principal dun torneo desta categoría, chegou ao seu fin este xoves sobre a terra batida da Caixa Máxica.

A tenista arousá viuse superada en segunda rolda pola letona Jelena Ostapenko, actual número 10 mundial e toda unha gañadora de Roland Garros.

Bouzas deu batalla á súa rival ao comezo do partido, rompendo por dúas veces o servizo da letona (2-1), pero terminou cedendo ante o empuxe e calidade de Ostapenko, que pechou a primeira manga cun tenteo de 3-6.

Cun set a favor, a Top-10 Ostapenko non afrouxou o nivel e dominou o segundo set ata gañar o partido cun contundente 1-6 en apenas 1 hora e 8 minutos de xogo.

A pesar da derrota Jéssica abandona o WTA 1.000 de Madrid con boas sensacións e deixando a impresión de que segue a dar pasos axigantados no seu progreso, vendo xa as caras coas mellores raquetas do panorama internacional.