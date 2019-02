Mandís pola igualdade para chamar á folga feminista do 8M desde as xanelas de Poio

A praza da Chousa de Combarro aparecerá o próximo 8 de marzo, Día Internacional da Muller e xornada de folga de mulleres, decorada con mandís. Trátase de pezas de roupa que foron doadas por mulleres de Poio e que estarán arredor de toda a praza para sumarse ás reivindicacións feministas deste día no que a poboación feminina está chamada a parar nas súas actividades diarias.

A iniciativa parte da Asemblea Feminista Armadiña, integrada na plataforma Galegas8M. Para completar esa imaxe que inundará a praza central de Combarro, fan un chamamento a todas as veciñas de Poio para que elas tamén colguen os seus mandís nas xanelas o día 8, facendo saber que tamén secundan a folga.

A Asemblea Feminista Armadiña tamén colgará frases de mulleres recoñecidas ao longo da historia por toda a vila de Combarro para animar á mobilización feminista.

O propio día 8 de marzo, as mulleres de Poio decidiron sumarse á concentración e a manifestación sen siglas organizadas por Galegas 8M en Pontevedra. Pola mañá acudirán á concentración prevista ás 13.00 horas na Praza da Ferrería e pola tarde estarán na manifestación que sae ás 20.00 horas do Hospital Provincial.

Ademais, o día 3 de marzo desprazaranse ata Lugo para participar á manifestación unitaria convocada a nivel de toda Galicia por Galegas 8M. As persoas que queiran sumarse teñen á súa disposición un autobús facilitado polo Concello de Poio que xestiona a Asemblea Feminista Armadiña.

Este colectivo de Poio está integrado na a Asemblea Galegas 8M, que se formou en decembro de 2017 co obxectivo de reflexionar e traballar nun Día das Mulleres a nivel galego que sexa o máis diverso, horizontal e inclusivo posible. Esta asemblea está formada por decenas de colectivos, plataformas e organizacións feministas e mulleres a título individual e ten carácter itinerante, realizando as súas xuntanzas en distintos puntos da xeografía do país.