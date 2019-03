Unha pancarta no Pazo Provincial anima a secundar a folga feminista do 8M

Despregamento da pancarta na Deputación con motivo do 8M © Mónica Patxot

Co motivo do Día Internacional da Muller, e da convocatoria da Folga Feminista do 8M, a Deputación de Pontevedra sumouse a esta iniciativa coa colocación dunha pancarta na fachada do edificio do Pazo Provincial co lema 'Mulleres en loita pola igualdade'.

Con este xesto, a Deputación apoia o parón do 8 de marzo e únese a folga de coidados, folga laboral, folga de consumo e folga estudantil para así mostrar a necesidade da loita feminista para erradicar todo tipo de violencias machistas e demostrar que se as mulleres paran, para o mundo.

En Pontevedra, a plataforma Galegas 8M convoca unha manifestación o venres 8 de marzo ás 13:00 horas na Plaza da Ferrería e unha marcha reivindicativa que comezará cunha concentración a partir das 20:00 horas diante do Concello.

A pancarta foi desplegada pola presidenta e o vicepresidente da Deputación, Carmela Silva e César Mosquera, arroupados polos deputados provinciais Xosé Leal, Eva Vilaverde, Santos Héctor, Chelo Besada, Isaura Abelairas e Digna Rivas.

Así mesmo, Carmela Silva fixo un chamamento durante a inauguración do II Encontro de Mulleres Columnistas 'As mulleres que opinan son perigosas', para que as mulleres participen na folga de 24 horas e que os homes lles faciliten ese día para que poidan facer a folga.