Galegas 8M chama á mobilización social: "Cada día sobran máis motivos para saír á rúa"

Lograr que as mobilizacións do 8-M, Día Internacional da Muller, sexan "o máis diverso, horizontal e inclusivo posible". Ese é obxectivo co que traballa a plataforma Galegas 8M. E é que os seus responsables en Pontevedra téñeno claro. Cada día "sobran máis motivos" en toda España para " saír a rúa" e defender os dereitos das mulleres.

O seu portavoz, Sabela Fraga, reclamou "non dar nin un paso atrás" na conquista dos dereitos sociais das mulleres, que lograron "con moito esforzo" as súas antepasadas e que, ao seu xuízo, están ameazados polo actual clima social e político que existe en España e por unha xustiza "patriarcal" que lles pon cada vez "máis zancadillas".

A responsable da Rede Galega pola Igualdade, Carmen Cajide, engadiu que "se sempre tivemos motivos" para reivindicar a importancia da loita feminista, hoxe é máis necesaria pola irrupción da extrema dereita, as voces que reclaman "volver aos anos 80" coas leis do aborto e o incumprimento do Pacto de Estado contra a violencia de xénero.

A asemblea de colectivos feministas Galegas 8M, que reúne a asociacións e plataformas de toda Galicia, animou a todas as mulleres de Pontevedra a participar na folga feminista prevista para o próximo 8 de marzo que, segundo lembraron, será un paro laboral e estudantil, pero tamén de coidados ou de consumo.

A Boa Vila, ademais, acollerá dúas concentracións ese mesmo día e que pretenden que sexa "sen siglas". Unha delas será ás 13.00 horas na Praza da Ferrería, na que dúas feministas históricas da cidade lerán o manifesto elaborado para esta xornada. Ademais, ás oito da tarde haberá unha manifestación entre a Praza do Hospital e a Alameda.

Xunto cos actos do propio 8 de marzo, desde Pontevedra acudirán varios autobuses á manifestación unitaria que, a nivel de toda Galicia, celebrarase en Lugo o domingo 3 de marzo. As persoas interesadas en acudir poderán retirar o seu bono, ao prezo de oito euros, nas librerías Metáfora e Paz, en Pontevedra; e no ximnasio Mat's de Marín.

Os autobuses sairán da Praza de Galicia ás oito e media da mañá e regresarán a Pontevedra sobre as oito da tarde. Haberá tamén un sistema de bonos de axuda, por valor de cinco euros, para colaborar nos gastos de organización destas mobilizacións.

Galegas 8M tamén organizou un taller para elaborar os carteis e as pancartas que se exhibirán en todas as manifestacións de Lugo e Pontevedra. Será este venres 22 de febreiro, a partir das cinco da tarde, na Casa da Luz.