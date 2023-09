Consulta o horarios das carreiras que compoñen a Gran Final de Pontevedra

Carreira elite feminina na Copa do Mundo de Tríatlon de Pontevedra © Cristina Saiz

Pontevedra xa está preparada para vivir o seu maior evento deportivo da historia: a Gran Final das Series Mundiais de Tríatlon.

Tras moitos meses de preparación, faltan moi poucos días para que comece esta festa do deporte, que encherá as rúas da Boa Vila de bo ambiente durante días.

Con todo, a competición como tal dará o pistoletazo de saída o venres 22 de setembro a partir das 16:00 horas coa carreira Super Sprint Grupos de Idade, un pequeno aperitivo do que serán os seguintes dous días, con carreiras desde primeira hora da mañá ata a noite.

No caso desta primeira proba, os triatletas deberán percorrer a nado 300 metros para despois continuar co tramo ciclista polo interior do Campus, de onde sapara chegar case ao final da avenida de Compostela. No interior do CGTD deixarán as bicicletas tras 6,4 quilómetros dun percorrido pouco técnico con varios xiros, chairo na súa maioría cunha zona de subida de dureza media-baixa e unha zona de baixada. Despois comezarán a sección a pé, de só 1,6 quilómetros, dentro do propio estadio e os seus arredores. O percorrido é totalmente chairo.

Xa o sábado 23 haberá probas desde as 9:00 horas co Paratríatlon Sprint​, onde os participantes deberán completar un tramo de natación de 750 metros entre o Puente dos Tirantes e a pasarela peonil, desde onde sairán directamente á zona de transición para subirse á bici. Dirixiranse polo Pazo da Cultura á Avenida de Compostela, chegando preto da glorieta de Lérez e regresan á transición tras dar 4 voltas para facer case 20 quilómetros. Percorrido pouco técnico, chairo na súa maioría cunha subida de dureza media-baixa e unha zona de baixada. A carreira a pé transcorrerá por Tafisa, Bos Aires ata Cobián Roffignac, Cruz Vermella e CGTD, con tres voltas para completar os 5 quilómetros de percorrido.

Pola tarde será a quenda das probas masculinas para menores de 23 anos (14.20 horas) e a elite (17.20 horas), estando fixadas as carreiras femininas para o domingo 24 de setembro ás 14.00 e 16.45 horas respectivamente.

A carreira terán un percorrido de 1.500 metros de natación que consta de 2 voltas entre a ponte dos Tirantes e a pasarela peonil, onde se atopa a zona de transición para continuar cos 40 quilómetros dunha proba ciclista que terá un circuíto de oito voltas. Os triatletas dirixiranse polo Pazo da Cultura á Avenida de Compostela e saír da cidade, regresando cara ao Pavillón Municipal dos Deportes virando pola Avenida Domingo Fontán e chegando ata a ponte das Correntes, momento no que cruzarán o río para iniciar o retorno ao CGTD en liña recta por Avenida de Uruguai e Bos Aires.

Unha vez finalizado o percorrido, chairo na súa maioría cunha pequena subida de dureza media-baixa e unha pequena baixada, os deportistas sairán pola Avenida de Bos Aires, Serra, Don Gonzalo, Curros Enríquez, Michelena, Peregrina, Ferrería, baixan para A Leña, Sarmiento, Cruz Vermella e chegada á meta no CGTD. Serán 4 voltas para os 10 quilómetros de percorrido de dureza media-baixa polo centro histórico da cidade.

O domingo antes das carreiras sub 23 e elite femininas competirán os máis madrugadores da competición, os Grupos de Idade (8:30 horas), que terán un tramo a nado e a pé igual que os elite e sub-23, tendo os cambios máis rechamantes no tramo ciclista. Neste sentido, unha vez alcanzada a zona de transición situada no Estadio do CGTD, os triatletas dirixiranse polo Pazo da Cultura cara á avenida Compostela, chegando pola Nacional 550 ata máis ou menos o límite co concello de Barro. Darán dúas voltas para facer os 39,5 quilómetros dun percorrido na súa maioría pouco técnico, pero coa terceira parte de cada volta en subida de dureza media-alta e unha terceira en baixada rápida.

Ás 10:40 será a quenda do Aquabike, cun percorrido similar aos Grupos de Idade pero suprimindo a carreira a pé.

O colofón á Gran Final das Series Mundiais poñerano as Remudas Mixtas Paratriatlón Open Race cunha carreira que comeza ás 19:15 horas cun percorrido de 125 metros de natación preto da Ponte dos Tirantes. Sairán á zona de transición para dirixirse polo Pazo da Cultura á Avenida de Compostela, chegando ao final do campus e regresan á transición tras dar 1 volta para completar os 3,5 quilómetros e iniciar a carreira a pé. Esta última irá por Bos Aires, a zona da antiga Tafisa e entrada no CGTD tras percorrer os 780 metros as tres primeiras remudas e 910 o cuarto. O percorrido é totalmente chairo.

O horario completo dos diferentes eventos que compoñerán a Gran Final das Series Mundiais de Tríatlon é o seguinte: