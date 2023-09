Non falta nin un: Unha lista de saída elite coa flor e nata do tríatlon olímpico actual

Os mellores triatletas do panorama internacional, entre os que se atopan medallistas mundiais e olímpicos, estarán na liña de saída da Gran Final das Series Mundiais en Pontevedra.

Na lista de saída elite masculina estará o campión nos Xogos de Tokyo, o noruegués Kristian Blummenfelt, pero tamén o dobre medallista olímpico e campión mundial Jonathan Brownlee (Gran Bretaña) ou o surafricano Henri Schoeman, bronce en Río 2016 e vencedor da Gran Final das Series Mundiais ese mesmo ano.

Ademais, os aspirantes ao título do presente ano estarán todos na lista de saída da carreira pontevedresa, como o británico Alex Yee (prata olímpica en Tokyo), o neozelandés Hayden Wilde (bronce en Tokyo), o portugués Vasco Vilaca e os franceses Léo Bergere e Dorian Coninx, que ocupan os cinco primeiros postos do ranking.

En canto á representación española, estará encabezada polo vigués Antonio Serrat acompañado de Roberto Sánchez Mantecón, David Castro, Sergio Baxter e Alberto González.

O resto de participantes son o danés Emil Holm; o holandés Richard Murray; os xaponeses Ren Sato, Kenji Nener, Makoto Odakura, Takumi Hojo e Aoba Yasumatsu; os italianos Gianluca Pozzatti e Michele Sarzilla; o canadense Charles Paquet; o británico Barclay Izzard; os alemáns Tim Hellwig e Lasse Lührs; os neozelandeses Hayden Wilde, Tayler Reid e Dylan McCullough; os australianos Matthew Hauser, Jacob Birtwhistle, Luke Willian, Brandon Copeland e Callum McClusky; os brasileiros Manoel Messias e Miguel Hidalgo; o acerbaixano Rostislav Pevtsov; os franceses Pierre Córrelle e Tom Richard; o romanés Felix Duchampt; os portugueses Joao Pereira e Ricardo Batista; os noruegueses Kristian Blummenfelt e Vetle Bergsvik Thorn; os alemáns Lasse Nygaard Priester, Valentin Wernz e Jonas Schomburg; os belgas Marten Van Riel e Jelle Geens; os mexicanos Irving Perez e Aram Michell Peñaflor Moysen; o chileno Gaspar Riveros; os húngaros Csongor Lehmann, Márk Dévay, Gábor Faldum e Bence Bicsák; o marroquí Jawad Abdelmoula; os suízos Max Studer, Simon Westermann e Sylvain Fridelance; o canadense Tyler Mislawchuk; os estadounidenses Darr Smith, Matthew McElroy, Kevin McDowell, Seth Rider e Morgan Pearson; e o israelí Shachar Sagiv.

Tampouco faltará ninguén no cartel da carreira elite feminina, como a campioa olímpica en Río 2016 Gwen Jorgensen (EEUU), a subcampioa olímpica Georgia Taylor-Brown (Gran Bretaña) e as deportistas que encabezan actualmente o ranking mundial: Cassandre Beaugrand (Francia), Beth Potter (Gran Bretaña), Emma Lombardi (Francia), Taylor Spivey (EEUU) e Summer Rappaport (EEUU).

O equipo español neste caso estará composto por tres triatletas, como son Miriam Casillas, Noelia Juan, Anna Godoy, Marta Pintanel e Sara Guerrero.

A lista da carreira elite feminina complétana as australianas Natalie Van Coevorden, Charlotte McShane, Sophie Linn, Emma Jackson e Jaz Hedgeland; as austriacas Tanja Stroschneider, Julia Hauser e Lisa Perterer; as belgas Valerie Barthelemy, Claire Michel e Jolien Vermeylen; a bermudeña Erica Hawley; as brasileiras Vittoria Lopes e Djenyfer Arnold; a canadense Dominika Jamnicky; a checa Petra Kurikova; a danesa Alberte Kjær Pedersen; a francesa Leonie Periault; as inglesas Sophie Coldwell, Kate Waugh e Olivia Mathias; as alemás Lisa Tertsch, Nina Eim, Lena Meißner, Laura Lindemann e Annika Koch; as húngaras Noémi Sárszegi e Zsanett Kuttor-Bragmaye; as italianas Bianca Seregni, Alice Betto e Verena Steinhauser; as xaponesas Hiraku Fukuoka, Yuko Takahashi, Minori Ikeno e Niina Kishimoto; a luxemburguesas Jeanne Lehair; as mexicanas Cecilia Perez, Rosa Maria Tapia Vidal e Lizeth Roda Santos; as holandesas Rachel Klamer e Maya Kingma; a norueguesa Solveig Løvseth; as neozelandesas Nicole Van Der Kaay, Eva Goodisson e Ainsley Thorpe; a polaca Paulina Klimas; a portuguesa Melanie Santos; a surafricana Shanae Williams; a suíza Julie Derron; a sueca Tacha Månsson; a turca Taylor Spivey e as estadounidenses Kirsten Kasper, Erika Ackerlund e Katie Zaferes.

Un cartel inmellorable para o gran evento deportivo do ano na Boa Vila.