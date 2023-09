Días despois, os triatletas seguen alucinando con Pontevedra: "Púxome a pel de galiña. É algo que lembrarei durante anos"

O vivido na Gran Final das Series Mundiais de Pontevedra é algo que non se esquecerá con facilidade. Tanto para o público presente, os veciños da cidade e para os propios deportistas. Así o demostran as reaccións que os triatletas, nacionais e internacionais, foron publicando nas súas redes sociais nas horas e días posteriores ao evento, e na que eloxian o ambiente vivido nas rúas da Boa Vila como algo único.

Un dos máis efusivos na súa reacción foi o surafricano Richard Murray, cuarto clasificado nos Xogos de Tokyo e que agora compite baixo a bandeira dos Países Baixos: "A multitude púxome a pel de galiña. É realmente algo que lembrarei durante anos. A todos os meus fans españois, holandeses e surafricanos que gritaron por min ata o final, moitas grazas!! Mantivéstesme a cen ata o final", explicou a través do seu perfil de instagram.

Pola súa banda o tamén surafricano Henri Schoeman afirmaba que a do sábado fora "unha carreira incrible en Pontevedra con algunhas multitudes tolas", palabras similares ás usadas polo australiano Matthew Hauser ao asegurar que "a multitude e o ambiente foron insuperables. Que privilexio ser parte diso".

O portugués Vasco Vilaça, que chegaba a Pontevedra uno dos candidatos ao título, recoñeceu ter adorado "o apoio aquí en Pontevedra", ademais de poder contar cos seus familiares e amigos presentes, mentres que a xaponesa Yuko Takahashi sinalou que "a multitude foi incrible".

Divertido mostrábase o húngaro Bence Bicsák explicando que "gocei cada minuto de carreira con Kristian Blummenfelt, a multitude animábao como maníacos e pensaba que tamén me animaban a min".

Tamén os triatletas nacionais escribiron nas súas redes sociais palabras de agradecemento á afección pontevedresa, empezando por unha das grandes figuras galegas como Antonio Serrat, que a pesar de non lograr o seu mellor resultado defendeu que a Gran Final de Pontevedra será "unha carreira que lembrarei toda a vida. Quedo con todo o agarimo do público animando coma se non houbese un mañá".

"Grazas á incrible multitude nas rúas de Pontevedra levanteime para terminar cunha carreira sólida", explicaba Sergio Baxter, que do mesmo xeito que Roberto Sánchez Mantecón agradecía ao público "por levarnos polo aire a meta nun día que non foi moi bo para nós".

Miriam Casillas pola súa banda daba as "grazas a todos os que me levastes polo aire ata a meta", con Anna Godoy recoñecendo que "foi incrible o vivido aquí".

Son só algúns dos exemplos do gran sabor de boca que deixaron as Series Mundiais de Tríatlon en Pontevedra, unha proba que será lembrada durante moito tempo.