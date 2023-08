Os pontevedreses apoian con todo a Tere Abelleira na final do Mundial

Pantalla xigante na Ferrería para apoiar a Tere Abelleira na final do Mundial © Cristina Saiz Pantalla xigante en Combarro durante a final do Mundial © Concello de Poio

Desde 2010, durante o lembrado Mundial de Sudáfrica, non se instalaba en Pontevedra unha pantalla xigante para seguir un partido de fútbol. A ocasión este domingo merecíao, e é que era outra final dun Campionato do Mundo, e ademais cunha pontevedresa como Tere Abelleira como protagonista na busca de conseguir o título co que soña calquera futbolista.

Os seus veciños responderon á chamada, e centos deles congregáronse a pesar do sol reinante para seguir o partido entre España e Inglaterra na praza da Ferrería, xa fose diante da pantalla ou buscando unha sombra na parte posterior da praza.

Alí estaban multitude de afeccionados, con moitas camisetas do Deportivo, Real Madrid e mesmo de España co 3 de Tere ás costas, ademais de mensaxes de apoio cara á centrocampista.

No centro da praza ademais, parte da súa familia, a que non puido viaxar a Australia, onde si estaban os seus pais e irmáns. Na Ferrería, moitas miradas dirixíanse cara aos seus avós, que seguiron con emoción e nervios a final, tapándose do sol cun paraugas e esperando que a súa neta puidese converterse en campioa do Mundo.

O gol de Olga Carmona desatou a alegría na primeira metade, pero maior foi a festa cando se sinalou o final do partido. España e con ela Tere Abelleira eran campioas do Mundo.

Tamén en Poio, Sanxenxo, Vilagarcía e Barro instaláronse pantallas xigantes, con presenza importante de afeccionados e tamén dalgunha que outra personalidade, como o presidente da Real Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán, presente na Praza da Chousa de Combarro xunto ao alcalde de Poio.