Tere Abelleira, referente no xogo de España durante o Mundial con números de récord

A pontevedresa Tere Abelleira converteuse nunha da xogadoras clave para o xogo de España no Campionato do Mundo que se está celebrando en Australia e Nova Zelandia, sendo a mellor futbolista do Mundial, cunha media de 8,32, segundo os datos que marca a páxina Sofascore.

Tere e a Selección debutaron na Copa do Mundo o pasado 21 de xullo contra Costa Rica, nun partido que se decidiu a favor de España por 3-0.

Nese enfrontamento, a xogadora do Real Madrid disputou 77 minutos, tocou 121 balóns cun acerto do 88% en pases (75/85), dos que 10 foron clave e un xerou unha oportunidade clara para as súas compañeiras. Ademais, destacou en tarefas defensivas con 9 duelos aéreos gañados dos 10 que tentou.

Estes números servíronlle para obter a máxima puntuación do partido cun 9,3 de valoración que lle catapultó a entrar no once da xornada xunto ás súas compañeiras de Selección Olga Carmona (9,3) e Onna Batlle (8,3).

Na goleada por 5-0 ante Zambia, España clasificouse matematicamente para os oitavos de final a falta da última xornada de fase de grupos na que se mediría a Xapón.

Tere foi titular, xogou todo o partido, logrou un acerto en pases do 90% (94/105) e recuperou sete balóns. Ademais, anotou o seu primeiro tanto nun Mundial abrindo a lata no minuto 8 cun autético golazo desde fóra da área.

Neste partido obtivo unha valoración de 8,4 que, por segunda xornada consecutiva, permitiulle estar no once da xornada xunto a Jenni Hermoso (10), Eva Navarro (8,6) e Irene Paredes (7,8).

Contra Xapón, pese ao resultado en contra de 4-0 onde as nipoas aproveitaron a fraxilidade española a nivel defensivo, a pontevedresa completou un total de 112 pases con éxito, cunha precisión do 94%. De todos eles, tres xeraron oportunidades de gol claras e recuperou catro balóns.

Nos oitavos de final ante Suíza, o dominio absoluto do encontro foi para a Selección Española cun 70% de posesión e 26 disparos a porta fronte aos dous do seu rival.

Estes datos ven reflectidos nos baixos números que obtivo a xogadora do Real Madrid, que ese día foi substituída no minuto 64 despois de completar con acerto 48 pases dos tan só 58 intentos (82%). Con todo, tres deles foron clave e un deles provocou unha oportunidade clara de gol que lle levaron a obter unha valoración de 7,7.

Despois do 1-5 contra Suíza tocaba medirse en cuartos de final ante unha das favoritas para gañar o campionato: Países Baixos.

Nese partido, Tere Abelleira volveu ser unha das xogadoras máis importantes disputando os 90 minutos regulamentarios máis a prórroga, tocando 104 balóns e completando con éxito 50 pases de 66 (76%), dos cales catro provocaron ocasión de gol.

En tarefas defensivas gañou 10 de 14 duelos no chan e 8 de 15 aéreos, colocándose como segunda mellor xogadora do partido cunha puntuación final de 8,6, só por detrás da futbolista do FC Barcelona Mariona Caldentey (9.3).

Estes resultados colocaron á pontevedresa como mellor xogadora do mundial a falta de disputarse as semifinais e a final cunha nota media de 8,32. Séguelle a española Jenni Hermoso en segunda posición (8,28), a sueca Amanda Ilestedt en terceira (8,04) e a inglesa Alex Greenwood en cuarta (8,02).