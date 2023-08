Tere Abelleira, tras clasificarse para a final do Mundial: "Acórdome moito da miña familia, que está aí cada día"

Está a ser unha das grandes protagonistas do Mundial, e está xa a só un partido de conseguir levantar o título co que soña calquera futbolista.

Tras a histórica clasificación de España para a final do Campionato do Mundo, Teresa Abelleira pasou pola zona mixta do estadio Eden Park da cidade de Auckland para atender ao micrófono de Televisión Española.

"Cada metro vale a pena, cada esforzo está a valer a pena. O que estamos a facer é brutal", afirmou a pontevedresa.

Tere asegura que "acórdome moito da miña familia, que é quen está aí cada día e faite mellor", pero tamén aproveitou a intervención para "dar grazas aos meus adestradores, ás miñas compañeiras e amigas que foron as primeiras que confiaron en min".

A centrocampista do Real Madrid recoñeceu que "estamos a sentir moitísimo apoio desde España, todos os días chéguennos mensaxes e oxalá todo o mundo se envorque connosco". Todo iso portando unha bandeira de Galicia que "me deu a miña nai. Son moi de casa, a morriña. É un orgullo representar a esta terra".

Toda a súa terra e toda España estarán pendente dela e das súas compañeiras o vindeiro domingo 20 de agosto. Espera toda unha final do Campionato do Mundo Absoluto de Fútbol. A segunda en toda a historia de España e a primeira da selección feminina.