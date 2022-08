Pablo Dapena abandona no Mundial de Longa Distancia: "Preferí echarme a un lado y darme una oportunidad"

Parece que a mala sorte non deixa en paz a Pablo Dapena, que decidiu abandonar antes da carreira a pé no Campionato do Mundo de Tríatlon de Longa Distancia que se celebrou este domingo en Samorin.

Ocorreu o nunca visto, e é que a tolerancia dos 'invisibles' xuíces permitiu a Pierre Le Corre facer o que quixo durante toda a proba sen respectar a distancia cos seus adversarios facendo drafting. Isto quere dicir que colocouse detrás dun rival en todo momento para beneficiarse dunha posible diminución da resistencia.

Foi ese o motivo polo que o triatleta pontevedrés, indignado coa situación, prefierió botarse ao carón e abandoar.

"No soy de retirarme, es más, nunca me he retirado salvo que sea por lesión o pinchazo, pero esta vez antes de odiar este deporte y mandar a tomar todo por...preferí echarme a un lado y darme un oportunidad", escribiu Dapena nas súas redes sociais.

No soy de retirarme, es más nunca me he retirado salvo que sea por lesión o pinchazo pero esta vez antes de odiar este deporte y mandar a tomar todo por...preferí echarme a un lado y darme un oportunidad — Pablo Dapena Gonzalez (@pablitopiny) August 21, 2022

En canto á carreira, estivo marcada por nubes e moito vento que aproveitaron os deportistas para crear diferenzas maiores.

Lideraron o segmento a nado Jamie Riddle e Pierre Le Corre cun tempo de 24:40 e unha vantaxe de 31 segundos sobre Florian Angert, mentres que o resto de triatletas, afectados pola ondada, foron saíndo dun nun. Pablo Dapena saíu en oitava posición a un minuto dos líderes.

No tramo en bicicleta, Florian Angert chegou na cabeza de carreira á T2 pero Pierre Le Corre mantívolle a 7 metros en todo momento co consentimento dos xuíces, ata que no quilómetro 60 o alemán conseguiu soltarlle definitivamente.

Por detrás, Dapena pasaba o punto de retorno no posto 12 a 2:31 dun grupo de 5 triatletas entre os que se atopaba o sueco Kallin.

Angert chegou primeiro á T2 cun tempo de carreira de 2:10:28 e un parcial de 1:42:38; a 15 km da T2, Frederik Funk cazou a Le Corre, quen reduciu a distancia a 4 metros do alemán ata a T2 para que ambos chegasen con 1:06 de vantaxe.

A 3:32 chegaba o grupo de 5 de Robert Kallin, mentres o pontevedrés descendía ao posto 15 a 8:54, momento no que decidiu abandonar a proba.

Os 18 quilómetros de carreira a pé dominounos de principio a fin PierreLe Corre para finalizar cun tempo de 3:01:12. Angert foi segundo a 2:14 e outro alemán, Frederik Funk, chegou terceiro a 4:25.

O Top5 completárono o italiano Gregory Barnaby e o francés Clement Mignon.