Pablo Dapena renova co equipo BMC: "Non me esperaba poder estar catro anos neste equipo"

Cando en 2018 Pablo Dapena pasaba a formar parte do BMC Pro Triathlon Team, un dos equipos profesionais máis importantes do mundo do tríatlon, non se imaxinaba que en 2023 seguiría defendendo as súas cores.

É o que pasará a próxima tempada, e é que a escuadra belga confirmou o triatleta pontevedrés na súa aliñación de deportistas para 2023.

"Vou camiño do cuarto ano e estou bastante contento por ter unha continuidade que non me esperaba", asegura Dapena a PontevedraViva agradecido pola confianza depositada nel.

"Non mo esperaba non por resultados, pero o día que asinei por primeira vez non me esperaba que puidese estar catro anos neste equipo, é sinónimo de que as cousas se están facendo ben", explica o campión mundial de tríatlon de longa distancia.

Esta noticia chega nuns días nos que Pablo Dapena está a empezar a rodarse cos seus primeiros adestramentos de pretempada e pensando nun curso que ao contrario do "caótico" de parte de 2022 "parece que estamos a empezar ben. Oxalá podamos mellorar os resultados do ano pasado".

Será ademais a segunda tempada na que contará co neozelandés Dan Plews como adestrador, e na que seguirá centrado en disputar algunhas das mellores probas do calendario internacional de media e longa distancia.

Completan o plantel do BMC os daneses Kristian Høgenhaug e Thor Bendix, o australiano Max Neumann, o sueco Patrick Nilsson, o norteamericano Chris Leiferman e a británica Lucy Buckingham.