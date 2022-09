Un fallo mecánico na bicicleta obriga a Pablo Dapena a abandonar o Challenge San Remo

Non está a ser o ano para Pablo Dapena, que se viu obrigado a retirarse do Challenge San Remo por problemas mecánicos no segmento ciclista. Curiosamente, o pontevedrés foi o único atleta que optou por usar unha bicicleta de carreira para a proba.

O triatleta pontevedrés, xunto ao outro español Roberto Sánchez Mantecón, eran dous dos favoritos para meterse no podio desta proba, que se estreaba no calendario do tríatlon cun trazado atractivo con subida ao Passo dei Ghimbegna, de 1030 metros de altitude, e a súa posterior baixada.

A carreira comezou ao redor das 8:20 horas cos 1.900 metros de tación, onde o suízo Sven Thalman foi o primeiro en saír da auga seguido a seis segundos de Pablo Dapena.

No tramo ciclista formáronse varios grupos. O primeiro en chegar á T2 foi o francés William Menneson, cunha vantaxe de 15 segundos ao seu compatriota Simon Viaim. Roberto Sánchez era quinto a catro minutos do líder e o pontevedrés, contra todo prognóstico, víase obrigado a retirarse por problemas mecánicos.

Mentres tanto, o italiano Gregory Barnaby reduciu posicións e fíxose co triunfo nun tempo de 4:11:59, seguido por William Mennesson (4:12:15) e por Simon Viain (4:12:43) en terceira posición.

Mantecón foi quinto cun crono de 4:16:06 mentres que o tamén español Alberto Casillas cruzaba a liña de meta en sétima posición cun tempo de 4:17:10.