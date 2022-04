BeOne abre a porta para asumir a xestión da piscina olímpica de Pontemuiños

Piscina do centro deportivo BeOne de Campolongo © Mónica Patxot Piscina do centro deportivo BeOne de Campolongo © Mónica Patxot

O peche do complexo deportivo Rías do Sur de Pontemuíños non deixa indiferente a ninguén. Se a finais da semana pasada era o sector dos hostaleiros o que mostraba a súa preocupación pola imposibilidade de organizar competicións nacionais e internacionais na piscina olímpica, este luns é o xerente de BeOne, empresa que xestiona o ximnasio de Campolongo, o que desexa que se retome a actividade canto antes.

"Supera é unha empresa que é competencia nosa, pero dáme pena que se dean estas situacións", recoñece Roberto Ramos, quen fai fincapé en que "a piscina olímpica non pode estar pechada, a cidade non pode perder ese valor e desde a Administración e a Fundación tomarán as medidas necesarias para retomar a actividade e, como concesionario e exnadador, dáme pena que se dea esta situación e espero que se corrixa", puntualiza.

Parte da solución pode ser a propia empresa que xestiona o complexo deportivo de Campolongo, algo que Roberto Ramos non descarta. "A Fundación é a que ten que tomar a decisión. Non sabemos o que pode pasar. Nós dedicámonos á xestión de instalacións deportivas e estamos implantados en toda España, se temos que tomar a xestión dalgunha instalación máis, pois a tomaremos", sinala o xerente, aínda que matiza que o primeiro paso é resolver a situación coa vixente concesionaria.

"Neste minuto non é o máis importante, o máis importante é que se abra e déase servizo aos clubs e que o núcleo de clientes poida retomar a actividade física", engadiu o dirixente, cuxo centro non notou un aumento de clientes derivado do peche do ximnasio de Pontemuíños.

"Recibimos algunha alta pero insignificante tendo en conta o número de usuarios que tiñan alí, aínda que polo que sei agora tampouco era moi alto", rematou Ramos.

Sobre o conflito, o concelleiro de Deportes, Tino Fernández, volveu outra vez para tender a man do Concello á Fundación para retomar a actividade do complexo deportivo no menor tempo posible. En maio vence o prazo da concesionaria para responder á reclamación do propietario, que é a Fundación Rías do Sur. "Estamos abertos a buscar formas de colaboracion que permitan sacar adiante a actividade. A piscina olimpica de Pontevedra é unica en Galicia e aí estará o Concello para botar unha man en todo o que podamos e en todo o que se necesite", rematou Fernández.