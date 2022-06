O Xulgado ordena a reapertura inmediata da piscina olímpica de Ponte Muíños

© Rías do Sur

Protesta no Complexo Deportivo Rías do Sur polo peche da piscina olímpica © PontevedraViva

A piscina olímpica de Ponte Muíños debe reabrir de forma inmediata. Así o recolle un auto do Xulgado de Primeira Instancia Número de 3 de Pontevedra a través do que ordena á empresa Sidecu S. A. a reapertura dos espazos para os deportistas federados, os clues e os socios fundadores da Fundaciónde Rías do Sur.

Esta decisión, confirmada este xoves pola Federación Galega de Natación, chega despois de que os deportistas federados e os seus clubs adoptasen medidas legais contra a decisión unilateral da empresa concesionaria de pechar as portas deste complexo deportivo.

Puntualizan desde a Fegan que esta medida adoptarase mentres se resolve a relación entre a concesionaria e a Fundación Rías do Sur, propietaria da instalación.

A xustificación desta orde céntrase en que "non se pode interromper a actividade dos deportistas federados nos espazos reservados e cos que hai convenios".