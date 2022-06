Anulado por un defecto de forma o auto xudicial que obrigaba a reabrir de maneira inmediata Rías do Sur

Paso atrás na reapertura do Complexo Deportivo Rías do Sur de Ponte Muíños.

Só uns días despois de coñecerse o auto xudicial que ordenaba a reapertura inmediata da piscina olímpica pontevedresa para o uso dos deportistas federados e tamén para os socios fundadores da Fundación Rías do Sur, a titular do Xulgado de Primeira Instancia número 3 de Pontevedra emitiu un novo auto anulando a decisión por un posible defecto de forma.

O problema radica en que a empresa Supera (ou o seu matriz Sidecu), concesionaria das instalacións, defendía non ter sido notificada para acudir á vista xudicial na que debían decidirse se se aceptaban as medidas cautelares solicitadas pola Fundación.

"Isto o que conleva é un pequeno atraso, non é moito porque nos citaron para o día 8 de xullo, pero mentres tanto non podemos facer nada", explica o presidente da Fundación, Héctor Vilariño, sinalando a nova data fixada pola xuíza para unha nova vista, da que se espera salga de novo un auto que confirme a obrigación de reabrir a piscina mentres se prolonga prolónguese o conflito aberto con Supera, que decidiu pechar o complexo deportivo ao completo o pasado 1 de abril xustificándose nos custos enerxéticos que lle supoñía o seu mantemento.

En todo caso, nunha comunicación enviada aos seus socios, a Fundación Rías do Sur pon en dúbida a falta de notificación a Supera asegurando que "ata en tres ocasiones os nosos servizos xurídicos solicitaron do Xulgado a confirmación da correcta citación da entidade Sidecu, S.A., e en tres ocasiones -dous delas antes de celebrarse a primeira comparecencia- informóusenos do resultado positivo do devandito trámite".

Pese ao pau "seguimos traballando con miras a lograr unha solución inmediata para que os clubs poidan paliar a precaria situación que están a vivir", o que esperan conseguir nun curto período de tempo unha vez celébrese a vista o próximo día 8 de xullo.