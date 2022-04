O clamor dos clubs deportivos polo peche de Rías do Sur percorre as rúas de Pontevedra

Manifestación en Pontevedra polo peche do Complexo Deportivo Rías do Sur © Cristina Saiz

As protestas pola decisión da empresa Superar de pechar as instalacións do Complexo Deportivo Rías do Sur de Ponte Muíños viviron este sábado 2 de abril un novo capítulo.

Os clubs afectados pola decisión, ao ter o seu habitual sede de adestramento na piscina olímpica, protagonizaron unha manifestación polas rúas do centro da cidade para esixir unha pronta solución e reapertura do complexo.

Deportistas de Club Natación Galaico, Galaico Sincro e Club Waterpolo Pontevedra, xunto a familiares e usuarios de Rías do Sur, partiron ás 18.00 horas desde a Pasarela para dirixirse desde alí ata a Praza da Ferrería.

Esta protesta prodúcese só un día despois de que se fixese efectivo o peche completo das instalacións.

Ao consumarse o peche ábrese a opción de que a Fundación Rías do Sur poida esixir a rescisión do contrato de explotación de Supera cando se cumpra un mes sen actividade, unha situación que trae certa esperanza para atopar unha solución ao problema pero con toda a precaución posible, ante o temor de que a reapertura se poida dilatar demasiado no tempo.