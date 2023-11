Desbloqueado "o último obstáculo" para a posible apertura do Complexo Deportivo Rías do Sur

Máis de ano e medio despois de que se iniciase o conflito nas Piscinas do Complexo Deportivo Rías do Sur de Pontemuíños, empeza a verse o final do proceso.

Tal e como confirmou a PontevedraViva o máximo representante da Fundación Rías do Sur, Héctor Vilariño, as partes afectadas chegaron a un acordo coa empresa para retirar as denuncias tanto individuais como colectiva unha vez recibiron as cantidades que previran.

Desta forma, desbloquéase "o último obstáculo" que quedaba aberto e calquera empresa pode entrar a facerse cargo da instalación.

Unha vez dado este importante paso, estase á espera de que se confirme quen levará a xestión do complexo deportivo e, por tanto, abra as súas portas ao completo. Segundo Vilariño, existen varias empresas interesadas en retomar a actividade do Complexo Deportivo Rías do Sur de Pontemuíños.