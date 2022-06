RADIO.- O Galaico Sincro confía en volver a Pontemuíños a próxima tempada

O próximo xullo o Club Galaico Sincro de Pontevedra concluirá a tempada máis difícil que viviron. Dificultade sobrevinda por causas alleas á entidade deportiva e que foi o peche da piscina de Pontemuíños. Con todo o que iso supón, o Galaico Sincro conseguiu manter a actividade e seguir no calendario de competicións, obtendo ademais un logro por primeira vez na natación sincronizada galega: presentar un dúo mixto alevín a un campionato.

Para falar de todo iso contamos en PontevedraViva Radio co presidente do Club, Pepé Maquieira e a directora técnica, Diana Fernández; tamén participan os dous protagonistas: Clara Maquieira e Iván González. Para Iván, de dez anos, este foi o seu primeiro ano na natación sincronizada; Clara, de doce anos, practica este deporte desde os cinco. Cóntannos como foi o seu traballo conxunto e tamén no club.

A presenza masculina na natación sincronizada segue por agora sendo case testemuñal, "desde hai uns anos a Federación leva facendo un traballo de visibilidade para os mozos que se está notando e os clubs punteiros están a empezar a telos. Falta moito traballo, pero chegaremos". De feito no caso do Galaico Sincro, ademais de Iván tamén contan con Juancho Hernández, de 23 anos.

Mirando á seguinte tempada, hai esperanzas de 'volver a casa'. "a Fundación Rías do Sur tivo unha vista oral onde se pediron unhas medidas cautelares para que mentres non se soluciona o problema con Supera déixennos entrar aos clubs. As expectativas son boas e se nada se torce, esperamos volver adestrar alí en setembro", explica o presidente, quen ademais agradece á Escola Naval, Federación Galega, pais e entidades o apoio e implicación recibida.

Pola súa banda, Diana comenta que "pensando que todo vai saír ben, para a tempada próxima temos moita ilusión, porque incorporamos a unha nova adestradora rusa. Imos dar unha volta á forma de traballar. Temos unha canteira importante, que esperamos que creza e cremos que hai futuro co que temos para, non só sacar unha nena, senón sacar equipo, que é o máis difícil. Tamén temos un reto importante - que o conseguimos este ano a primeira vez - abriuse o Centro de Tecnificación, e esperamos que a próxima tempada déannos algunha bolsa".