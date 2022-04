O referente pontevedrés da natación sincronizada masculina en Galicia

Juan David Hernández, do Galaico Sincro © Mónica Patxot Juan David Hernández, do Galaico Sincro © Mónica Patxot Juan David Hernández, do Galaico Sincro © Mónica Patxot Juan David Hernández, do Galaico Sincro © Mónica Patxot

Juan David Hernández é o vixente campión galego de natación artística masculina de categoría absoluta. E o é porque é o único nadador que participou nesta modalidade. Algún podería atreverse a restarlle mérito a este título, pero todo o contrario. Juancho, como o coñecen na piscina, está a abrir camiño para outros moitos nenos amantes da natación artística, que de non ser por este referente, xamais se atreverían a lanzarse a un deporte maioritariamente feminino.

"Eu sempre quixen facer sincro, pero dábame cousa", recoñece o nadador do Galaico Sincro. Desde pequeno practicou natación, ten no seu palmarés diversos títulos de categorías inferiores, pero o seu maior logro tivo lugar en febreiro do ano pasado, cando por fin decidiuse a dar o paso cara á natación artística.

"Gústame a música e gústame a natación, as adestradoras animáronme a probar e fíxenlles caso", explica con naturalidade. Pero o que máis orgullo faille sentir é que cando outros nenos do equipo vírono adestrando coas mozas, "eles tamén se animaron a probar", confesa este nadador de 22 anos.

É por iso que reivindica a necesidade de contar tamén neste deporte con referentes masculinos para acabar co estigma de deporte unicamente feminino. Os organismos internacionais tamén poderían facer algo por iso, como incluír a modalidade masculina nos Xogos Olímpicos, por exemplo. "Se eu tivese referentes masculinos tamén empezaría antes", recoñece Juancho, que xa deixou de adestrar nas rúas, pero cando é necesario segue competindo co CN Galaico nos diferentes campionatos para "axudar ao equipo".

Tan inseguro sentía a dar o paso á artística, que a primeira vez que o probou "non llo contei aos meus pais", desvela Juancho. Temía que non o entendesen e cando se decidiu a dicirllo recoñece que a súa reacción "foi rara, pero agora están moi orgullosos", conclúe o nadador, que si contou desde o primeiro minuto co apoio dos seus amigos e compañeiros.

Polo momento xa participou nos últimos campionatos autonómico e nacional. Neste último só participaron 23 nadadores e o pontevedrés terminou no posto décimo quinto.

Juan David Hernández compite unicamente na modalidade de só masculino. "Encantaríalle" participar tamén no dúo mixto, pero polo momento no seu equipo aínda non hai nadadoras de categoría absoluta.

Sobre a dificultade que pode entrañar este deporte para os homes, Juancho nega que para as mulleres sexa máis fácil. É certo que por fisionomía elas son máis flexibles e lixeiras, pero eles contrarréstano ao facer uso da súa maior masa muscular para executar os saltos fose da auga.

Outra barreira que tivo que derrubar este pontevedrés é a da conciliación da vida laboral coa deportiva. Nesta faceta, o peche da piscina de Rías do Sur complicoulle as cousas aínda máis. "Teño que pagarme o BeOne para seguir adestrando porque os meus horarios de traballo son incompatibles cos horarios nos que lle tocou adestrar ao club", explica este fisioterapeuta, que soña con poder, algún día, participar nuns Xogos Olímpicos na disciplina de natación artística masculina.