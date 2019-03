O Galaico Sincro, mellor club do Campionato Galego de Inverno

Dominio local no Campionato Galego de Inverno de Nivel de Natación Artística celebrado a fin de semana no Complexo Deportivo Rías do Sur de Pontemuíños.

O Club Galaico Sincro pontevedrés liderou a clasificación final por equipos por diante do Sincro Ourense e o RCN Vigo, segundo e terceiro respectivamente.

Pola súa banda o Natación Sincronizada Pontevedra concluíu no cuarto lugar e pecharon a táboa Portamiña de Lugo e Sincro Ferrol.

Na piscina olímpica déronse cita durante dúas xornadas un total de 128 nadadoras dos citados 6 clubs, para unha cita que servía de test para o Campionato de España que se celebrará a final de mes.