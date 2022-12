Centro deportivo de Be One en Campolongo © Mónica Patxot

Na orde do día da Xunta de Goberno celebrada este venres figuraba unha solicitude de revisión de prezos presentada pola empresa Serviocio BeOne no contrato de concesión para a explotación do centro deportivo de Campolongo.

Concretamente, BeOne solicita subir un 2,5% as tarifas aos usuarios do ximnasio e as piscinas de Campolongo.

Antes de tomar unha decisión, o Goberno local encargou aos servizos técnicos que elaboren un informe respecto diso.

Como concesionaria dun servizo municipal, a empresa BeOne pode apelar ao restablecemento do equilibrio económico-financeiro da concesión, neste caso xustificada pola subida do IPC, o incremento xeral dos prezos, as enerxías e o custo da vida.

Cabe lembrar que está pendente outra reclamación económica de Beone, que levou ao Concello de Pontevedra aos tribunais para pedirlle unha compensación de 418.551 euros polos efectos negativos da pandemia do coronavirus. En caso contrario, Serviocio pedía que se ampliase a súa concesión para compensar esas perdas con máis anos de contrato para xestionar este complexo deportivo.

Despois de que os técnicos municipais estudasen o asunto, o Concello ofreceulles condonar o aval que debe pagar por explotar estas instalacións. BeOne non pagaría as cantidades correspondentes aos anos 2020, 2021 e parte de 2022. O que, en total, supoñería que a empresa deixaría de pagar ás arcas municipais algo máis de 155.000 euros, un aforro que aos directivos de BeOne pareceulles escaso ante a caída de ingresos e por iso, ao non chegar a un acordo, xudicializaron a súa reclamación.