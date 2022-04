A Asociación de Hoteis apoia aos clubs afectados polo peche da piscina olímpica: "Xeran un gran impacto económico"

Representantes do Concello, clubes e hoteleiros reunidos contra o peche de Rías do Sur © Mónica Patxot Representantes do Concello, clubes e hoteleiros reunidos contra o peche de Rías do Sur © Mónica Patxot

O peche da piscina olímpica de Ponte Muíños segue afectando a deportistas e clubs de Pontevedra, que se tiveron que trasladar á Escola Naval e ao CGTD para adestrar. A eles están a sumar outros sectores como o turístico, que se está vendo prexudicado pola situación.

É por iso este venres que a Asociación de Hoteis de Pontevedra reuniuse co representante da Fundación Rías do Sur, Héctor Vilariño, co alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, o concelleiro de deportes, Tino Fernández, e os presidentes do Club Galaico, Club de Waterpolo e do Club Sincronizada de natación para trasladar o seu apoio a todos os afectados polo peche da piscina.

Durante a reunión celebrada no Hotel Galicia Palace, a representante da Asociación mostrou o seu apoio a todos os afectados e ofreceuse a "colaborar activamente na reestruturación das instalacións e na organización de próximos eventos de natación". Destacou a "gran capacidade dos clubs para atraer e organizar eventos deportivos que, ademais de beneficiar aos propios deportistas, xeran un gran impacto económico en comercios, hoteis, restaurantes e outros servizos".

Pola súa banda, Héctor Vilariño insistiu en que seguen á espera de se a empresa concesionaria "se digna a responder o 1 de maio" e "retomar a prestación por servizos" que estaba a realizar.

Mentres tanto, a situación obriga á Fundación para "seguir os pasos que nos recomendan asesores xurídicos e esperamos contar coas asociacións presentes para abrir canto antes". De feito, "esperamos e desexamos que para próximo mes clubs poidan retomar a actividad e, despois de facer certas reparacións, ver a posibilidade de que unha nova empresa do sector poida adquirir a concesión e que a próxima tempada clubs poidan adestrar".

Tamén o alcalde de Pontevedra e o tenente de alcalde mostraron o seu apoio a todos os afectados e criticaron duramente a "mala xestión" realizada pola empresa concesionaria á hora de "captación de socios ou mantemento da piscina, que era a súa obrigación". Insistiron, ademais, en que estiveron a facer trámites para " desligar os gastos da piscina e calcular unha cifra razoable para facer un convenio" que beneficie a todos xa que "xestionando ben a piscina poderían estar todos os clubs".

"Non podemos perder unha instalación desta categoría; non podemos deixala morrer e que non estea en funcionamento". Queren "chegar a un acordo cunha cifra razoable e que outra empresa fágase cargo do investimento e do mantemento" algo no que "aí estamos. O Concello está disposto a facer un investimento económico. Isto é un deporte importante, hai moitos nenos e nenas facendo deporte, moitos clubs e entendemos que ten repercusión e retorno importantísimo para a cidade".

Finalmente, os representantes dos clubs Galaico, Waterpolo e Sincronizada agradeceron o apoio e aseguraron que "sairemos a defender os campionatos como podamos" e que están "á espera de que se arranxe canto antes".