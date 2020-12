Charles, sancionado con dous partidos pola súa expulsión ante o Dépor

Os temores fixéronse realidade, e o Pontevedra Club de Fútbol perderá a un da súa xogadores franquía, Charles, para os seus dous próximos partidos.

O atacante brasileiro foi expulsado con vermella directa a pasada fin de semana no encontro de liga fronte ao Deportivo, segundo recolleu entón a acta arbitral por "golpear no pescozo a un contrario coa man aberta usando forza excesiva, non estando o balón en xogo".

Precisamente esta redacción convidaba a pensar nun castiga de máis dun partido, como así foi finalmente.

A Xuíza de Competición fallou este xoves impoñer dous encontros de suspensión a Charles, desestimando as alegacións presentadas polo Pontevedra.

"O club afirma nas súas alegacións que o árbitro cometeu un erro material manifesto ao facer constar deste xeito o que ocorreu. Explica, así, que o xogador non golpeou no pescozo ao xogador rival, senón que se limitou a poñer a súa man sobre as costas do rival, 'que agredira previamente a outro xogador local, Rufo- como querendo dándolle a entender que non debía actuar así, mediando un xesto (colocar a man nas costas) de cordialidade'. Con todo, isto non se deduce de modo indubitado das imaxes achegadas, que mostran, pola contra, que o xogador expulsado parece golpear o pescozo do xogador rival en presenza do árbitro, que está nese momento a escasísima distancia de ambos os xogadores. Neste sentido, debe lembrarse que unicamente a proba por parte do club dun erro material manifesto podería desvirtuar a apreciación realizada por árbitro", reza o texto explicativo da Xuíza.

O outro futbolista expulsado na disputa, o deportivista Lara, recibiu o mesmo castigo de dous partidos de sanción.

Desta forma o cadro granate non poderá contar con Charles no encontro de liga do próximo domingo (12.00 horas) no Vao fronte ao Coruxo, nin tampouco no duelo de primeira rolda de Copa do Rei que xogará o equipo pontevedrés o xoves 17 contra o Cartaxena.