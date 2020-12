Combate nulo en Pasarón entre un Pontevedra valente e un Deportivo rochoso (1-1)

Partido de Segunda División B en Pasarón entre Pontevedra CF e RC Deportivo da tempada 2020/2021 © Cristina Saiz Partido de Segunda División B en Pasarón entre Pontevedra CF e RC Deportivo da tempada 2020/2021 © Cristina Saiz Partido de Segunda División B en Pasarón entre Pontevedra CF e RC Deportivo da tempada 2020/2021 © Cristina Saiz Partido de Segunda División B en Pasarón entre Pontevedra CF e RC Deportivo da tempada 2020/2021 © Cristina Saiz

O duelo entre os máximos favoritos ao primeiro posto do subgrupo A de o grupo I da Segunda B e candidatos ao ascenso de categoría saldouse en táboas. O Deportivo fixo gala en Pasarón da súa fortaleza defensiva, mentres que o Pontevedra, tímido ao principio e envalentonado tras recibir o gol, buscou con máis gañar a vitoria alentado polos 500 espectadores que presenciaron o partido nas bancadas de Pasarón.

O balón foi branquiazul no inicio do partido a pesar de que no primeiro tempo non pisaron a área rival. Tardaron os granates máis dun cuarto de hora en atopar o seu lugar, pero tan pronto como o fixeron souberon adaptarse para vivir en campo contrario. Non xeraron perigo máis aló dun dubidoso gol anulado a Charles por fóra de xogo e foron vítimas no segundo tempo da pegada visitante. Reaccionaron como os grandes para igualar rápido e selar unha repartición de puntos que certifica a igualdade de ambos os aspirantes.

Houbo que esperar ata máis do minuto dez para ver a primeira chegada á área con perigo por parte dos dous equipos. Foi o branquiazul Borges o que conduciu o balón sen oposición ata pisar área, alí apareceu Churre para cortar o seu avance antes de que o tico armase o disparo para alivio dunha numerosa inchada granate que non deixou de animar desde o primeiro minuto de xogo

Antes tentábao o Pontevedra cun remato sen perigo de Jorge Fernández tras un centro lateral de *Álex González desde banda esquerda.

O Dépor era o dono do balón nos primeiros minutos de xogo, pero os de Fernando Vázquez non conseguiron inquietar aos granates en todo o primeiro tempo, nos que Mario Fernández non tivo que intervir en ningunha ocasión. Pola contra, o Pontevedra foi atopándose máis cómodo sobre o verde de Pasarón a medida que pasaban os minutos.

Os granates lograron arrebatarlle o dominio aos coruñeses e nun centro lateral, obra do debutante este curso Nacho Figueroa, que cortou Mujaid co peito pediu man o Pontevedra que o colexiado canario non pitou.

Estaba a cambiar o peso do partido cara ao lado granate. E foi antes de cumprirse a media hora de xogo cando se produciu a xogada máis discutida do encontro. O Pontevedra roubou no centro do campo e saíron como raios hacie a meta rival. O capitán González conduciu a ofensiva, centrou ao segundo para a cabeza de Rufo que deixou o balón morto para que Charles rematase de volea ao fondo da rede. Contragolpe de libro que o asistente anulou por un axustadísimo fóra de xogo.

Non volveron conceder os branquiazuis máis ocasións aos granates, que seguían poñéndolle máis ganas que o seu rival pero sen lograr poñer en aprietos ao imbatido gardameta Carlos Abad,que non encaixaba un tanto desde o primeiro partido de liga.

Tras o paso por vestiarios, o peso do partido seguiu no lado granate, mentres o Deportivo apostaba todas as súas opcións á súa fortaleza defensiva. A batalla polos tres puntos seguía librándose na medular, pero eran os de Ramos os que buscaban con maior insistencia a meta rival. Nunha desas poucas chegadas forzou o Pontevedra unha perigosa falta na frontal da área que Jorge Fernández estrelou na barreira coruñesa.

Cando a confianza granate estaba no seu máximo unha xogada de ataque caeu nos pés de Diego Rolán que gañou a batalla ao seu par e armou un disparo desde a frontal do área que rebotó en Xisco e acabou coándose polo primeiro pau da meta defendida por Mario Fernández para adiantar a un ultradefensivo conxunto branquiazul.

Co partido moi costa arriba, non hai que esquecer que os de Fernándo Vázquez só recibiran un un tanto ata a data, o Pontevedra non baixou os brazos e envorcouse sobre a área rival. Primeiro por medio de Charles que rematou de exterior alto desde o punto de penalti tras un centro de Álex González. E só oito minutos despois de encaixar, Rufo restableceu a igualada ao culminar coa súa perna esquerda un contragolpe granate conducido por Oier, que centrou raso desde a dereita ao ariete madrileño.

Coas táboas no marcador, o partido volveu á súa fase de loita no centro do campo polo dominio do xogo. Os adestradores moveron os seus bancos pero o rumbo da contenda non variou. Tampouco cando o extremo Lara foise aos vestiarios expulsado por agredir a Rufo porque Charles acompañouno no mesmo instante por protestar tanto ao colexiado como aos rivais.

Entrou o partido na súa fase final máis descontrolado que nunca. O Pontevedra buscou a heroica desde o córner, pero o Depor logrou saír en superioridade a un contragolpe conducido por Rui Costa que Mujaid non soubo resolver. O asubío final serviu para repartir puntos e para demostrar ambos os conxuntos, un por solidez defensiva a pesar da súa racanería en ataque e outro pola súa valentía e seriedade son serios candidatos a regresar á categoría de prata do fútbol español.

PONTEVEDRA CF (1): Mario Fernández, Santi Figueroa, Churre, Xisco Campos, Eneko Zabaleta, Imanol (Adrián Cruz, min 62), Borja Martínez, Jorge Fernández (Oier Calvillo, min 62), Álex González (Iñaki, min. 82), Charles, Rufo.

RC DEPORTIVO (1): Carlos Abad; Bóveda, Mujaid, Bergantiños, Granero, Salva Ruiz; Uche (Lara, min. 66), Borges, Gandoy; Borja Galán (Rui Costa, min. 75), Rolan (Nacho, min. 75)

Árbitro: González Francés, auxiliado nas bandas por Valverde Monsalve e González Quesada(Canarias). Amonestou a Uche e Mujaid por parte do Deportivo e a Álex González e Churre, por parte do Pontevedra. Expulsou por cartón vermello directo a Lara e a Charles no minuto 81.

Goles: 1-0, Rolan, min. 65. 1-1, Rufo, min. 68.

Incidencias: Partido da sétima xornada de liga en Segunda División B disputado no Estadio Municipal de Pasarón con asistencia limitada a 500 espectadores por motivo das restriccións sanitarias.

