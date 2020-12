Temor no Pontevedra a que Charles sexa sancionado con máis dun partido pola súa expulsión fronte ao Dépor

Cantos partidos perderase Charles? É unha das incógnitas da semana no Pontevedra Club de Fútbol, despois da expulsión sufrida nos últimos minutos do encontro que o pasado sábado enfrontou aos granates co Deportivo.

O atacante brasileiro foi expulsado con vermella directa no minuto 81 nunha disputa na que tamén puxo camiño aos vestiarios o deportivista Lara. Os presentes no estadio quedaron en moitos casos sorprendidos, ao non apreciar nada grave sobre o terreo de xogo, nin tampouco as cámaras de televisión reflectiron con claridade o acontecido.

O único seguro é que esa expulsión pode traer graves consecuencias, e ese é o temor no Pontevedra despois de comprobar a redacción da acta arbitral.

O colexiado do encontro, o canario González Francés, explicou tras o choque que tanto Charles como Lara viron o cartón vermello por "golpear no pescozo dun contrario coa man aberta usando forza excesiva, non estando o balón en xogo".

O último matiz, de non estar o balón en xogo, pode facer que a infraccion sexa considerada como grave, o que supoñería un mínimo de dous encontros de suspensión.

Se isto é así Charles perderíase o choque de liga da próxima fin de semana en Coruxo, algo que se dá xa por seguro, e posiblemente o duelo de Copa do Rei do xoves 17 de decembro fronte ao Cartagena. De ser así o dianteiro granate non volvería vestir de curto ata o ano que vén, xa que o seguinte partido oficial do equipo sería o do 10 de xaneiro fronte ao Guijuelo en Pasarón.