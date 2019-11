O Teucro tira ao lixo un punto en Zarautz (29-29)

Case como o comer necesitaba a Sociedad Deportiva Teucro unha vitoria despois de encadear tres derrotas consecutivas na División de Honra Prata, e deixou que se lle escapase no seu desprazamento ao País Vasco, na cancha do Amenabar Zarautz (29-29) cando tiña todo ao seu favor.

Eran consciente do moito que se xogaban os de Luís Montes, que comezaron con contundencia asinando un parcial de saída de 1-5 a favor que obrigaba ao técnico local a parar o partido.

O conxunto vasco reaccionou tras o tempo morto para apertar o marcador con tres goles consecutivos, pero os pontevedreses conseguiron amornar os seus nervios para retomar o mando do partido e impoñer o seu ritmo de xogo. Así, con Andrés Moyano ao mando do ataque (7 goles ao descanso), o Teucro empezou a abrir distancia aos poucos, ata que tras un par de intervencións de Edu Salazar en portería e de boa gana transicións ofensivas marcaban a renda máxima de +7 (8-15).

O encontro parecía que se encarrilaba, pero nada máis lonxe da realidade. Chegaron entón os minutos malos que tantos puntos lle custaron ata a data aos azuis, que viron como o Zarautz endosáballes un parcial de 5-0 que nin un tempo morto de Montes foi capaz de cortar (13-15), un resultado que se maquillou antes do paso polos vestiarios cos goles de Poveda e Samu Pereiro (14-17).

A pesar dos malos minutos o cadro teucrista mandaba no electrónico, aínda que dando vida ao seu rival. Os locais de feito créronllo no inicio da segunda parte e incrementaron a súa presión para poñerse a un só gol (20-21).

O partido vivo, rápido e aberto do primeiro acto deu paso a un choque máis trabado, onde custaba máis ver portería aínda que cos pontevedreses sempre por diante. Recuperaron de feito os tres goles pouco despois (21-24) ata que o Amenabar cansouse de amagar e empatou o duelo (26-26) a menos de 8 minutos para a conclusión.

Os de Luís Montes, que pedía tempo morto no ese momento, metéronse nunha lea monumental, un problema que con todo pareceron superar na continuación, onde volveron tomar a iniciativa. De feito Dzokic e Poveda poñían en vantaxe ao seu equipo 27-29. Foi cando unha exclusión do propio Poveda deu a (pen)última oportunidade aos locais. Puxéronse a 1 e buscaban igualar cando cometeron unha falta en ataque. Restaba pouco máis dun minuto e o Teucro tiña a ocasión de sentenciar. Non o logrou despois de estirar o tempo ao máximo e terminar cometendo pasivo con apenas 6 segundos por xogarse, tempo suficiente para que o Amenabar lanzase un pase longo para Eneko Goenaga que á contra batía a Edu Salazar para colocar o definitivo 29-29.

Duro castigo pero merecido para un conxunto teucrista que non soubo sentenciar cando tivo a ocasión e que ve como se lle escapa o tren de cabeza da liga.

Consulta na web da Real Federación Española de Balonmán a acta do Amenabar Zarautz-Sociedade Deportiva Teucro.