Un Teucro sen recursos perde dous valiosos puntos contra o Barcelona B (24-26)

Terceira derrota consecutiva esta tempada para o Teucro que volve deixarse dous puntos moi valiosos en casa. Esta vez o rival foi o Barcelona B, que a pesar de non estar no seu mellor nivel este ano, pelexou ata o final para levar a vitoria.

O duelo comezou igualado, a diferenza entre ambos os equipos foi mínima durante os primeiros 10 minutos de xogo, con todo, o Barça foi o primeiro en poñerse por diante no marcador (4-7) na que sería a súa máxima vantaxe. Os erros nos lanzamentos do conxunto azulgrana e o acerto do Teucro, fixo que a renda se neutralizase aos 20 minutos de partido (10-10) e, a partir de aí, os cataláns volvían obter un parcial de 2 goles que era respondido automaticamente polo Teucro (12-12). Finalmente, nos últimos minutos do primeiro tempo, os visitantes lograron impoñerse para chegar ao descanso cun resultado de 12-14.

Tras o paso polo vestiario, o Barça aumentaba a súa renda en 3 goles, pero o Teucro fíxose forte tanto en defensa como en ataque e igualou o partido aos 5 minutos do segundo tempo (15-15) para dar paso, novamente, á tónica da igualdade.

Chegábase ao ecuador da segunda metade e os de Luís Montes poñíanse por diante (20-19), pero esa vantaxe pouco durou xa que o rival enseguida respondeu conseguindo un parcial de 3 goles, que de novo, non só igualaban os de azul, senón que superaban cun gol.

Quedaban 10 minutos de partido e o Barça volvía dominar, esta vez cun colchón de 2 goles que o Teucro non foi capaz de remontar. Finalmente, o partido concluíu en 24-26, o que supón a terceira derrota consecutiva dos de Pontevedra esta tempada.

Consulta a acta do partido Teucro-Barcelona B na seguinte ligazón.