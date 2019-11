Preocupación no Teucro pola lesión no ombreiro de Ferrán Cisneros

A lesión no ombreiro que se produciu Ferrán Cisneros no transcurso dun adestramento da semana previa ao duelo en Zarautz preocupa e moito na Sociedad Deportiva Teucro.

O central, que xa perdeu o duelo no País Vasco, seguirá de momento de baixa ata coñecer o alcance exacto da doenza, que non lle permite exercitarse con normalidade ao tratarse dunha articulación fundamental para un xogador de balonmán.

Cisneros pasou este mércores revista médica sen que se despexase a incógnita, xa que os servizos de traumatoloxía recomendaron que se lle realice unha resonancia magnética.

Tras a consulta o club pontevedrés tramitou a petición desta proba diagnóstica, pero polo de agora non ten data para a súa realización, o que pode prolongar a incerteza durante días ou mesmo semanas.

Mentres tanto Luís Montes xa sabe que non poderá contar con el polo menos para o duelo do sábado no Municipal contra o Alcobendas, sendo a única baixa esperada entre os xogadores con ficha do primeiro equipo.