Carlos Pouso comprométese co Pontevedra ata final de tempada esperando "no defraudar"

Carlos Pouso e Lupe Murillo na presentación do adestrador no Estadio Municipal de Pasarón © PontevedraViva Roberto Feáns e Carlos Pouso na presentación do técnico © PontevedraViva

Agora si. Carlos Pouso converteuse oficialmente en adestrador do Pontevedra Club de Fútbol. Tras pecharse o acordo entre o técnico e o club granate a finais de semana, a sala de prensa do Estadio Municipal de Pasarón foi escenario da súa presentación en sociedade.

O experimentado preparador vasco, con orixes galegas por vía paterna, chega acompañado do seu axudante Raúl García e asume as rendas do equipo só ata final de tempada. "Yo soy de ir año a año. La relación se tiene que basar en la confianza", explicou acompañado da presidenta do Pontevedra, Lupe Murillo.

As negociacións para incorporalo, recoñeceron, comezaron cunha chamada o venres 25 de outubro, pero non cristalizaron ata unha semana máis tarde.

"Soyun tipo normal", explicou Pouso, que prometeu ganas e traballo para "no defraudar" o club e á afección. "Pondré todo lo que tenga para llevar al Pontevedra donde considero que por esfuerzo de esta gente, por trayectoria, por afición merece estar".

A pesar de mostrarse ambicioso, o que non quixo o ex-adestrador de Mirandés, Logroñés ou Rácing de Santander é nomear as palabras play-off ou ascenso. "Yo no quiero nombrar esa palabra porque me da yuyu", recoñeceu tras sinalar que "no me lo he pensado mucho" cando xurdiu a posibilidade de adestrar en Galicia, algo que consideraba un asunto pendente.

Carlos Pouso puido seguir en directo as evolucións do seu novo equipo ante o Melilla, desde a bancada de Preferencia, e a verdade é que gustoulle o que viu dos seus pupilos. "Para mí fue un muy buen partido por parte del Pontevedra, fue superior al rival con unas características de juego que a mí me llenan mucho, un equipo que aprieta, que quiere, que desboca el partido, que quiere llegar en transiciones rápidas", relatou o preparador sobre o visto no terreo de xogo.

En canto á categoría, Pouso cre que "la 2ªB es una categoría de especialistas, esto no es Primera o Segunda con todos los campos inmaculados e iguales que no incicde, en 2ªB incide el campo de hierba artificial, el viento en muchos sitios. Hay que adaptarse a determinadas circunstancias". Ademais nun grupo como o desta campaña "para ganar el primero al último hay que sudar tinta de chipirón", sinalou en relación á igualdade que se está vivindo xornada tras xornada.

Agora só queda poñerse a traballar, algo que como "buen obrero que soy", segundo definiuse, fará este martes tras un cambio na planificación do equipo que finalmente descansou esta xornada de luns. Todo iso mirando tamén cara á canteira, que "es un tema para mí sagrado", afirmou, e deixando unha petición, "que rememos todos en la misma dirección".

LUPE MURILLO AGRADECE O TRABALLO DE JESÚS RAMOS

Xunto a Pouso compareceu ante os medios de comunicación a presidenta do Pontevedra Lupe Murillo, que o definiu como un home que "creo que sabe de fútbol y que creo que tiene que hacer un buen trabajo con lo que tenemos aquí, que es una buena plantilla", mantivo.

A dirixente granate dirixiu unhas palabras ao "trabajo fantástico de Jesús Ramos" mentres estivo á fronte do primeiro equipo, con 6 puntos de 6 posibles en liga. "Los resultados están encima de la mesa", sinalou para agradecer a dedicación do técnico da casa.