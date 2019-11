Carlos Pouso, pechado á espera do anuncio oficial

O Pontevedra Club de Fútbol pechou o acordo con Juan Carlos Pouso para que se converta no novo adestrador do equipo en substitución do cesado Luismi.

Tras preto dunha semana de negociacións, o preparador vasco e o club granate comprometéronse para que dirixa ao equipo e tente endereitar o irregular inicio de tempada.

Segundo confirmaron fontes próximas ao club, a intención do Pontevedra é que Pouso asuma o mando na primeira sesión de traballo da próxima semana, é dicir, o luns día 4 de novembro, tras o duelo ante o Melilla, que aínda dirixirá Jesús Ramos.

Só falta pois o anuncio oficial da entidade granate, unha confirmación que probablemente non se producirá ata a conclusión do encontro do domingo (12:00 horas).

Carlos Pouso cumpre o perfil que buscaba o Pontevedra, a dun preparador que "conozca la categoría", tal e como demandou a presidenta Lupe Murillo o día da destitución de Luismi, e é que o técnico vasco, de 59 anos de idade, é todo un veterano na Segunda División B, onde adestrou a equipos como o Sestaos River, Guijuelo, UD Logroñés e Mirandés, logrando con este último o ascenso a Segunda División en 2012 e a xesta de chegar ata as semifinais da Copa do Rei. O seu último equipo foi o Racing de Santander na campaña 17-18.