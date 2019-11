O Pontevedra esgota o prazo para fichar tras a lesión de Javi López

Ata o próximo mes de xaneiro non haberá novidades en materia de fichaxes no Pontevedra Club de Fútbol. Isto en si debería ser o habitual, pero a entidade granate dispoñía da opción de incorporar a un futbolista que cubrise a ficha sénior que deixou dispoñible Javi López tras a súa grave lesión de xeonllo.

O artigo 124 do regulamento da Real Federación Española de Fútbol (RFEF) permite a un club a inscrición de xogadores no caso de que se produza no seu persoal unha lesión de longa duración, fixando o baremo nos 5 meses de convalecencia, un extremo que se cumpre neste caso.

Segundo sinala o regulamento "a solicitude para a autorización excepcional deberá realizarse dentro do mes seguinte á data en que se produciu a lesión", un prazo que conclúe este xoves 7 de novembro sen que se produciran novidades respecto diso.

Desta forma ao Pontevedra só lle queda agora, do mesmo xeito que ao resto de clubs, a opción de acudir ao mercado invernal que abre o próximo 2 de xaneiro, momento no que poderá realizar máis cambios se así o considera oportuno.

Preguntado respecto diso na súa presentación, o novo técnico granate Carlos Pouso limitouse a sinalar que "estoy aterrizando" e por tanto necesita un tempo para estudar as necesidades ou carencias que detecta no plantel antes de pensar en peticións de reforzo nunha posición determinada.