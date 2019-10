Repartición de puntos no derbi entre Vilalonga e Pontevedra B (1-1) e entre Cambados Ribadumia (0-0)

Emoción ata o final en San Pedro no derbi que enfrontaba ao Vilalonga e ao Pontevedra B.

Os locais empezaron adelatándose no marcador cun gol de David Calo cando estaba a piques de concluír a primeira metade.

Co 1-0 no marcador chegouse ao descanso e xa no segundo tempo, o Pontevedra envorcouse en empatar o partido e botou ao equipo arriba.

O partido estaba case terminado e os de granate concentrábanse no campo dos locais en busca a igualada, que finalmente chegou no minuto 88 despois de que o colexiado pitase un penalti. Foi Hugo o encargado de materializar a pena máxima e de poñer o 1-1 final.

O Portonovo logrou esta fin de semana a súa segunda vitoria consecutiva. Para iso tivo que desprazarse a Ourense para enfrontarse ao Velle, equipo que se atopa, despois deste resultado, a só dous puntos de distancia.

O partido comezou co Portonovo dominando en posesión e en ocasións e só necesitou 12 minutos para adiantarse no marcador cun gol de Diego. Co 0-1 a favor do Portonovo chegouse ao descanso.

Despois do paso polo vestiario, a tónica da primeira parte mantívose e Franco ampliou distancias no marcador no minuto 53. Tras o gol, o Velle reaccionou e conseguiu varias ocasións claras a balón parado que non chegaron a materializarse.

Co partido xa concluído, e cos de Oursense buscando o gol, chegou unha contra do Portonovo e de novo Franco mandou o balón á rede e puxo o 0-3 final.

Un dobrete de Adri Estévez dálle a vitoria ao Beluso fronte ao Xuvenil de Ponteareas.

O Beluso recibiu esta fin de semana ao Xuvenil de Ponteareas que suma a súa sétima derrota esta tempada.

Os locais abriron o marcador aos 7 minutos de encontro cun gol de Adri Estévez. Co 1-0 no luminoso, chegouse ao descanso e no minuto 52 chegou o gol do empate grazas a un disparo de Diego Lorenzo.

Pouco durou o 1-1 xa que Adri Estévez marcou o seu segundo tanto a falta de 30 minutos para que o partido concluíse e, por moitos intentos do Ponteareas en empatar de novo o encontro, finalmente os 3 puntos quedaron en As Laxes.

O Céltiga caeu esta fin de semana por dous goles a cero no partido no que se enfrontou ao Arnoia.

Rober foi o encargado de adiantar aos locais cun gol no minuto 25. Co marcador en contra, o Céltiga buscou empatar o encontro e gozou de importantes ocasiones pero, cando o árbitro estaba a piques de pitar o final, Bruno marcou o segundo tanto para o Arnoia.

Con esta vitoria o Arnoia ponse líder con 22 puntos e o Céltiga queda en sexta posición.

Derbi sen goles o vivido esta fin de semana no campo de Burgáns onde se enfrontaron o Cambados e o Ribadumia.

Calquera dos dous equipos puido facerse cos tres puntos pero ningún tivo ocasións claras na área do rival. Con este resultado, Cambados e Ribadumia mantéñense igualados a 15 puntos.

O Sanxenxo logrou esta fin de semana a vitoria pola mínima no partido no que se enfrontaba ao Valladares en Baltar.

O único gol do encontro marcouno o xogador visitante Heber Fernández en propia porta no minuto 62.

