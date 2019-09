O Pontevedra B cae goleado (6-1) na súa visita ao líder da Preferente, o Atios

Partido entre Villalonga e Céltiga en San Pedro © Diego Torrado Partido entre Portonovo e Juvenil de Ponteareas en Baltar © Diego Torrado Partido entre Portonovo e Juvenil de Ponteareas en Baltar © Diego Torrado

O Pontevedra B volve sufrir unha goleada, esta vez fronte ao líder da clasificación. O conxunto adestrado por Sergio Morera desprazábase a Porriño para enfrontarse a un rival complicado que viña de sufrir no anterior partido.

Foi no minuto 7 cando o Pontevedra empezou adiantándose. Pouco lle durou a alegría aos de granate que viron como Marquitos dáballe a volta ao marcador cun dobrete nos minutos 19 e 23.

O Pontevedra non reaccionaba e o terceiro gol chegou aos poucos minutos, esta vez cun disparo de Estefan que poñía o 3-1 no luminoso, resultado co que se chegaría ao descanso.

Tras o descanso, o Atios tardou 15 minutos en marcar o que sería o cuarto gol do encontro. Novamente Marquitos batía a portería defendida por Sergio e anotaba un hat- trick, que daba paso ao quinto gol, que marcaba Jony.

Co Pontevedra xa sen forzas, Manu Vilán quixo deixar pegada no partido e marcou o sexto gol para o Atios no minuto 89.

Consulta a acta do partido U.D Atios-Pontevedra B nesta ligazón.

Primeira vitoria do Beluso nesta tempada e con goleada a un Gran Peña que segue sen coñecer o triunfo.

Tras cultivar dous empates e tres derrotas, o Beluso saltaba ao verde de As Laxes con ganas de deixar os tres puntos en casa. Os locais abrían o marcador aos 7 minutos de encontro cun gol de Ivi que batía a portería de Sergio Rodríguez.

Despois de 30 minutos xogados e coa Gran Peña buscando o empate, este chegaba cun disparo de Pablo Lafuente, poñendo así a igualada pola mínima.

Na segunda metade, o Beluso sentenciaba en apenas un minuto con dous goles (minuto 65 e 66) de Adri Estévez e Jacobo. Cando parecía que o 3-1 quedaría no marcador, Adri Estévez marcou o seu segundo gol do partido a falta de 5 minutos de que o árbitro pitase o final e poñía o 4-1 no luminoso.

Consulta a acta del Beluso-Gran Peña nesta ligazón

O Portonovo buscaba conseguir unha vitoria despois de perder o últimos catro partidos disputados. Esta vez tocoulle recibir ao Ponteareas no campo de Baltar onde se viviu unha primeira parte sen goles.

Pouco despois de que dese comezo a segunda metade, foi Miguel Rodríguez o que abriu a lata e adiantaba ao cadro local no marcador.

Foi entón cando o adestrador visitante decidiu dar unha nova imaxe ao equipo que estaba sobre o verde e realizou tres cambios no minuto 56 que de pouco servíronlle xa que pronto chegaría un novo gol para o Portonovo que aumentaba a súa vantaxe. Alejandro Casal foi o que mandou o balón á rede no minuto 64 e pouco despois, Diego sentenciaría o encontro a falta de 20 minutos para o final.

Consulta a acta do partido Portonovo-Xuvenil Ponteareas nesta ligazón.

Primeira parte sen goles a vivida no campo de San Pedro no partido que enfrontaba ao Vilalonga fronte ao Céltiga.

Foi David Calo o que inauguraba o marcador aos tres minutos de saír ao campo despois de pasar polo vestiario.

Co 1-0 e cando parecía que o resultado quedaba así, David Campos marcou o segundo tanto e daba a tranquilidade ao equipo local a falta de 6 minutos para o final do encontro.

Consulta a acta do partido Vilalonga-Céltiga nesta ligazón.

Emoción ata o final en Ourense onde Velle e Ribadumia buscaban levar os tres puntos do partido.

No minuto 7 adiantáronse os de Luís Carrro cun gol de Rubén Cerqueiras. Cos dous equipos envorcados en marcar gol, a distancia lográbaa Cheri que mandaba o balón á portería defendida por Michi e poñía o 0-2 no luminoso.

Lonxe de renderse, o equipo ourensán veu arriba e reduciu distancias a 15 minutos de terminar a primeira parte.

Cun resultado de 1-2, o Velle buscaba o empate e o Ribadumia manter o resultado. Finalmente, na segunda parte non houbo goles e os tres puntos viaxaron a Barrantes.

Consulta a acta do Velle-Ribadumia nesta ligazón.

O Valladares segue pechacancelas despois dunha nova derrota, esta vez fronte ao Juventud Cambados.

Tras unha primeira parte moi igualada, era Batallón o que se encargaría de marcar a diferenza cun gol no minuto 45.

Co 1-0 ao descanso, o Cambados colleu forzas e aumentou a diferenza cun gol de Aaron Paredes no minuto 62.

A falta de 10 minutos para o final, Yago Ameneiro transformaba un penalti e daba a tranquilidade para os locais. Xa no minuto 90, foi Tomás o que marcou o gol da honra para os visitantes e deixaba un marcador de 3-1.

Consulta a acta do Juventud Cambados-Valladares nesta ligazón.

Mondariz e Sanxenxo repartíronse os puntos tras disputar un partido moi igualado no campo da Lagoa onde non houbo goles.

O Mondariz quedou con 10 no minuto 39 por unha vermella directa a Julián pero esa vantaxe numérica non a soubo aproveitar o Sanxenxo que a pesar de xogar toda a segunda parte cun máis, non puido bater a portería de Vitas.

Consulta a acta do Mondariz-Xuventú Sanxenxo nesta ligazón.