Empates pola mínima entre Pontevedra B e Porriño (1-1), e no derbi entre Cambados e Portonovo (1-1)

Emoción ata o final no duelo que enfrontaba ao Pontevedra B e ao Porriño no Lourambal.

Durante a primeira parte o marcador non se moveu, pero os locais só necesitaron 4 minutos despois de pasar polo vestiario para abrir a lata. Miguel Vilar foi o encargado de inclinar a balanza a favor do Porriño e puxo o 1-0.

Co marcador en contra, o Pontevedra tiña que reaccionar se quería sumar e, cando o partido estaba a chegar ao seu fin, Martín Diz mandou o balón á rede do Porriño para igualar o luminoso e rescatar un punto para os granates.

Consulta a acta do partido Porriño-Pontevedra B na seguinte ligazón.

Empate pola mínima no derbi desta fin de semana entre o Juventud Cambados e o Portonovo.

Empezaron adiantándose os visitantes cun gol de Marcos cando se cumpría pouco máis da primeira media hora de xogo.

O gol do empate chegou na recta final do partido. No minuto 84, Batallón mandaba o balón á rede da portería do Portonovo e poñía o empate no marcador, resultado co que concluíu o encontro.

Con este empate, o Portonovo suma un valioso punto que lle mantén no posto 17, mentres que o Cambados ascende ao posto 8.

Consulta a acta do partido Juventud Cambados-Portonovo na seguinte ligazón.

De novo, empate a 1 no partido que disputaron o Beluso fronte ao Velle esta fin de semana que se decidiu no minuto 89.

Primeira parte sen goles no estadio de As Laxes nun enfrontamento igualado en todo momento, tal e como reflectiu o marcador final.

Despois do descanso, adiantáronse os locais cun gol de Rúa no minuto 56 e cando parecía que a vitoria quedaría en Beluso, os ourensáns conseguiron salvar un punto con gol de Lin.

Consulta a acta do partido Beluso-Velle na seguinte ligazón.

O Arnoia despídese da primeira praza despois de perder na casa ante o Vilalonga.

Nico Fraga foi o protagonista da vitoria do Vilalonga que, co seu gol cando se cumpría a primeira media hora de xogo, permitiu aos de San Pedro, sumar tres valiosos puntos para ascender ao segundo posto (29 puntos) e deixar ao Arnoia en terceiro lugar (28 puntos).

Consulta a acta do partido Arnoia-Vilalonga na seguinte ligazón.

O Municipal de Baltar acolleu esta fin de semana o derbi entre o Sanxenxo e o Ribadumia que finalmente acabou con vitoria pola mínima do conxunto visitante.

O único gol do partido marcouno Dieguito no minuto 31 e permite ao Ribadumia seguir en cuarta posición con 26 puntos. Pola súa banda, o Sanxenxo atópase en novena posición empatado a 20 puntos co Porriño.

Consulta a acta do partido Xuventude Sanxenxo-Ribadumia na seguinte ligazón.

Vitoria do Céltiga por 0-2 na súa visita ao Moaña nun partido igualado que se decidiu nos últimos minutos.

O primeiro gol do encontro marcouno Fernando Lezcano no minuto 22, e tras el, o conxunto local buscou o empate que nunca chegou.

Cando se cumprían os últimos minutos de xogo, chegou o gol da tranquilidade para o Céltiga. Foi Leandro o que mandou o balón á rede de Javi Vidal para poñer o 0-2 co que concluíu o encontro.

Consulta a acta do partido Moaña- Céltiga na seguinte ligazón.